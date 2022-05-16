疫苗通行證即將於月底進入第三階段，12歲以上人士要打滿第三針才可進入指定場所。港大醫學院專家高本恩及陳德光撰文，認為第五波疫情後社區已築起免疫屏障，不贊成政府繼續透過「脅迫性」政策，向年輕成年人「谷針」。你認為香港仍有「谷針」的需要嗎？（本文）