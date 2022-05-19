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最新投票︰2022-05-19
公務員薪酬趨勢調查結果出爐，薪酬趨勢淨指標達2.04%至7.26%，有工會指過去兩年凍薪期望加幅可追回通脹。但有人力顧問則認為加幅驚人脫離現實。你點睇今次公務員薪酬趨勢結果？
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etnet即市焦點
【匯市Easy叻】各國加息追趕通脹，非美貨幣紐元最強
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2022-05-19
公務員薪酬趨勢調查結果出爐，薪酬趨勢淨指標達2.04%至7.26%，有工會指過去兩年凍薪期望加幅可追回通脹。但有人力顧問則認為加幅驚人脫離現實。你點睇今次公務員薪酬趨勢結果？（本文）
90
2022-05-16
發展局近日提出加快收地程序新方案，優化政府收地清拆項目下為土地業權人及業務經營者提供的補償安排。不少持份者表示贊成，認為有望掃除收地阻力，亦有關注團體擔心是「慷公帑之慨」及「便宜大地主」，增加政府開支壓力。你認同是次補償安排嗎？
129
2022-05-16
疫苗通行證即將於月底進入第三階段，12歲以上人士要打滿第三針才可進入指定場所。港大醫學院專家高本恩及陳德光撰文，認為第五波疫情後社區已築起免疫屏障，不贊成政府繼續透過「脅迫性」政策，向年輕成年人「谷針」。你認為香港仍有「谷針」的需要嗎？
41
2022-05-10
香港科技大學經濟系前系主任及榮休教授雷鼎鳴表示，現時中美關係惡劣，而香港與內地經濟關係較密切，從經濟角度來看，港元與美元掛勾制度已不合時宜。你點睇其說法？
330
2022-05-10
元朗有火鍋店出現群組感染，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷提出確診食肆須停業一周；香港餐飲聯業協會會長黃家和則反對在餐飲業設立熔斷機制，認為現時本港接種率高，加上食客有使用「安心出行」便足夠。你是否贊成設立「食肆熔斷機制」？
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2022-05-19
公務員薪酬趨勢調查結果出爐，薪酬趨勢淨指標達2.04%至7.26%，有工會指過去兩年凍薪期望加幅可追回通脹。但有人力顧問則認為加幅驚人脫離現實。你點睇今次公務員薪酬趨勢結果？
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2022-05-16
發展局近日提出加快收地程序新方案，優化政府收地清拆項目下為土地業權人及業務經營者提供的補償安排。不少持份者表示贊成，認為有望掃除收地阻力，亦有關注團體擔心是「慷公帑之慨」及「便宜大地主」，增加政府開支壓力。你認同是次補償安排嗎？
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