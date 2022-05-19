  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-05-19

    公務員薪酬趨勢調查結果出爐，薪酬趨勢淨指標達2.04%至7.26%，有工會指過去兩年凍薪期望加幅可追回通脹。但有人力顧問則認為加幅驚人脫離現實。你點睇今次公務員薪酬趨勢結果？(367人參與)90

    我要投票

    • 意見︰
    • 合理
    • 過高
    • 過低
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (367人參與)

    • 合理
      • 21%
    • 過高
      • 75%
    • 過低
      • 3%
    • 無意見
      • 1%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk