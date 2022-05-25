港府一直以「先訂立、後審議」方式放寬或收緊限聚令。惟港府打算直接賦權食衞局局長以「公告」方式修改此法，增加防疫抗疫彈性，但立法會失去事後審議的機會，引來一眾議員不滿。你贊成將限聚令改由「公告」方式修改嗎？（本文）