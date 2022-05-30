日本及南韓早前相繼公布海外旅客入境安排，港人有望再去海外旅行，惟返港時仍需在酒店隔離檢疫一周。商務及經濟發展局局長邱騰華指，本港在第5波新冠肺炎疫情受很大打擊，需先做好防疫工作，難以因經濟原因而妥協。你認為香港現階段應放寬入境隔離措施嗎？（本文）