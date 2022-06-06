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  • 最新投票︰2022-06-06

    珍寶海鮮舫即將告別香港，社會有不少聲音要求政府介入保育。「活現香港」創辦人陳智遠指海鮮舫屬重要文化地景，若疫後有生存可能，值得考慮短時間以公帑注資保留。立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯則不贊同政府每年花錢經營。你贊成政府短期以公帑經營及保留珍寶海鮮舫嗎？(123人參與)8

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    若保留珍寶海鮮舫，你想以甚麼方式營運？

    • 保留餐廳方式經營
      • 50%
    • 加入購物或活動元素
      • 15%
    • 博物館或展覽廳
      • 11%
    • 其他
      • 2%
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