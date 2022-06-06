珍寶海鮮舫即將告別香港，社會有不少聲音要求政府介入保育。「活現香港」創辦人陳智遠指海鮮舫屬重要文化地景，若疫後有生存可能，值得考慮短時間以公帑注資保留。立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯則不贊同政府每年花錢經營。你贊成政府短期以公帑經營及保留珍寶海鮮舫嗎？（本文）