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最新投票︰2022-06-06
珍寶海鮮舫即將告別香港，社會有不少聲音要求政府介入保育。「活現香港」創辦人陳智遠指海鮮舫屬重要文化地景，若疫後有生存可能，值得考慮短時間以公帑注資保留。立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯則不贊同政府每年花錢經營。你贊成政府短期以公帑經營及保留珍寶海鮮舫嗎？
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2022-06-06
立法會通過有關改革公務員制度的議員議案；立法會議員楊永杰指，公務員薪酬應與工作表現掛勾，每個政府部門及職級都應定立「關鍵績效指標（KPI）」，衡量表現。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府目前招聘困難、人才流失，同時一般公務員主要執行上司指示，表現難量化。你贊成引入KPI監察公務員表現嗎？
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2022-06-06
珍寶海鮮舫即將告別香港，社會有不少聲音要求政府介入保育。「活現香港」創辦人陳智遠指海鮮舫屬重要文化地景，若疫後有生存可能，值得考慮短時間以公帑注資保留。立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯則不贊同政府每年花錢經營。你贊成政府短期以公帑經營及保留珍寶海鮮舫嗎？（本文）
8
2022-05-30
財經事務及庫務局局長許正宇表示，將在今年諮詢公眾，考慮專門制定適用法例以規管眾籌活動，當中需要重點防範及打擊的是以眾籌方式募集資金，策劃危害國家安全活動的違法行為。你認為有需要制定制度規管籌集資金嗎？
218
2022-05-30
日本及南韓早前相繼公布海外旅客入境安排，港人有望再去海外旅行，惟返港時仍需在酒店隔離檢疫一周。商務及經濟發展局局長邱騰華指，本港在第5波新冠肺炎疫情受很大打擊，需先做好防疫工作，難以因經濟原因而妥協。你認為香港現階段應放寬入境隔離措施嗎？
6
2022-05-25
港府一直以「先訂立、後審議」方式放寬或收緊限聚令。惟港府打算直接賦權食衞局局長以「公告」方式修改此法，增加防疫抗疫彈性，但立法會失去事後審議的機會，引來一眾議員不滿。你贊成將限聚令改由「公告」方式修改嗎？
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2022-06-06
立法會通過有關改革公務員制度的議員議案；立法會議員楊永杰指，公務員薪酬應與工作表現掛勾，每個政府部門及職級都應定立「關鍵績效指標（KPI）」，衡量表現。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府目前招聘困難、人才流失，同時一般公務員主要執行上司指示，表現難量化。你贊成引入KPI監察公務員表現嗎？
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2022-06-06
珍寶海鮮舫即將告別香港，社會有不少聲音要求政府介入保育。「活現香港」創辦人陳智遠指海鮮舫屬重要文化地景，若疫後有生存可能，值得考慮短時間以公帑注資保留。立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯則不贊同政府每年花錢經營。你贊成政府短期以公帑經營及保留珍寶海鮮舫嗎？
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