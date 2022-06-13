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最新投票︰2022-06-13
立法會通過取消強積金對沖，商界擔心引起僱員「博炒」。立法會議員鄧家彪反駁，指取消強積金對沖還原長期服務金政策的原意，鼓勵員工長期為同一個僱主服務，令他有資格領取長期服務金，等同協助僱主挽留員工。你認同鄧的說法嗎？
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2022-06-13
西區海底隧道專營權將於明年屆滿，政府早前曾表示，會趁收回西隧專營權時機，一併推出三隧分流方案，以解決過海隧道長期塞車問題。運輸及房屋局日前向立法會提交最新文件，披露三隧分流新方案，包括引入「擠塞徵費」理念，繁忙時段收費較高，非繁忙時段較低，你點睇？
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2022-06-13
立法會通過取消強積金對沖，商界擔心引起僱員「博炒」。立法會議員鄧家彪反駁，指取消強積金對沖還原長期服務金政策的原意，鼓勵員工長期為同一個僱主服務，令他有資格領取長期服務金，等同協助僱主挽留員工。你認同鄧的說法嗎？（本文）
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2022-06-06
立法會通過有關改革公務員制度的議員議案；立法會議員楊永杰指，公務員薪酬應與工作表現掛勾，每個政府部門及職級都應定立「關鍵績效指標（KPI）」，衡量表現。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府目前招聘困難、人才流失，同時一般公務員主要執行上司指示，表現難量化。你贊成引入KPI監察公務員表現嗎？
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2022-06-06
珍寶海鮮舫即將告別香港，社會有不少聲音要求政府介入保育。「活現香港」創辦人陳智遠指海鮮舫屬重要文化地景，若疫後有生存可能，值得考慮短時間以公帑注資保留。立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯則不贊同政府每年花錢經營。你贊成政府短期以公帑經營及保留珍寶海鮮舫嗎？
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2022-05-30
財經事務及庫務局局長許正宇表示，將在今年諮詢公眾，考慮專門制定適用法例以規管眾籌活動，當中需要重點防範及打擊的是以眾籌方式募集資金，策劃危害國家安全活動的違法行為。你認為有需要制定制度規管籌集資金嗎？
218
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2022-06-13
西區海底隧道專營權將於明年屆滿，政府早前曾表示，會趁收回西隧專營權時機，一併推出三隧分流方案，以解決過海隧道長期塞車問題。運輸及房屋局日前向立法會提交最新文件，披露三隧分流新方案，包括引入「擠塞徵費」理念，繁忙時段收費較高，非繁忙時段較低，你點睇？
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2022-06-13
立法會通過取消強積金對沖，商界擔心引起僱員「博炒」。立法會議員鄧家彪反駁，指取消強積金對沖還原長期服務金政策的原意，鼓勵員工長期為同一個僱主服務，令他有資格領取長期服務金，等同協助僱主挽留員工。你認同鄧的說法嗎？
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