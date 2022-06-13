立法會通過取消強積金對沖，商界擔心引起僱員「博炒」。立法會議員鄧家彪反駁，指取消強積金對沖還原長期服務金政策的原意，鼓勵員工長期為同一個僱主服務，令他有資格領取長期服務金，等同協助僱主挽留員工。你認同鄧的說法嗎？（本文）