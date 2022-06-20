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最新投票︰2022-06-20
國務院任命新一屆特區政府班子，候任行政長官李家超形容新班子是多元、團結、忠誠及執行力強的團隊。你對新班子有信心嗎？
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新班子之中，民建聯張國鈞出任律政司副司長。你認為張國鈞辭任民建聯副主席一職而保留黨籍，此舉會否影響日後律政司工作公正性？︰
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新班子之中，民建聯張國鈞出任律政司副司長。你認為張國鈞辭任民建聯副主席一職而保留黨籍，此舉會否影響日後律政司工作公正性？
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2022-06-20
國務院任命新一屆特區政府班子，候任行政長官李家超形容新班子是多元、團結、忠誠及執行力強的團隊。你對新班子有信心嗎？（本文）
130
2022-06-20
特首林鄭月娥接受傳媒訪問時稱，現時嚴厲的外防輸入措施，令香港外來窗口愈收愈窄，如果年底都是現行政策，令人擔心會影響香港國際金融中心地位。你同意她的說法嗎？
20
2022-06-13
西區海底隧道專營權將於明年屆滿，政府早前曾表示，會趁收回西隧專營權時機，一併推出三隧分流方案，以解決過海隧道長期塞車問題。運輸及房屋局日前向立法會提交最新文件，披露三隧分流新方案，包括引入「擠塞徵費」理念，繁忙時段收費較高，非繁忙時段較低，你點睇？
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2022-06-13
立法會通過取消強積金對沖，商界擔心引起僱員「博炒」。立法會議員鄧家彪反駁，指取消強積金對沖還原長期服務金政策的原意，鼓勵員工長期為同一個僱主服務，令他有資格領取長期服務金，等同協助僱主挽留員工。你認同鄧的說法嗎？
5
2022-06-06
立法會通過有關改革公務員制度的議員議案；立法會議員楊永杰指，公務員薪酬應與工作表現掛勾，每個政府部門及職級都應定立「關鍵績效指標（KPI）」，衡量表現。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府目前招聘困難、人才流失，同時一般公務員主要執行上司指示，表現難量化。你贊成引入KPI監察公務員表現嗎？
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國務院任命新一屆特區政府班子，候任行政長官李家超形容新班子是多元、團結、忠誠及執行力強的團隊。你對新班子有信心嗎？
(384人參與)
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2022-06-20
特首林鄭月娥接受傳媒訪問時稱，現時嚴厲的外防輸入措施，令香港外來窗口愈收愈窄，如果年底都是現行政策，令人擔心會影響香港國際金融中心地位。你同意她的說法嗎？
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