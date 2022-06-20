  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-06-20

    國務院任命新一屆特區政府班子，候任行政長官李家超形容新班子是多元、團結、忠誠及執行力強的團隊。你對新班子有信心嗎？(384人參與)130

    我要投票

    • 意見︰
    • 沒有
    • 無意見
    • 新班子之中，民建聯張國鈞出任律政司副司長。你認為張國鈞辭任民建聯副主席一職而保留黨籍，此舉會否影響日後律政司工作公正性？︰
    • 不會
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (384人參與)

      • 64%
    • 沒有
      • 32%
    • 無意見
      • 4%

    新班子之中，民建聯張國鈞出任律政司副司長。你認為張國鈞辭任民建聯副主席一職而保留黨籍，此舉會否影響日後律政司工作公正性？

      • 38%
    • 不會
      • 51%
    • 無意見
      • 11%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk