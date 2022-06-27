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最新投票︰2022-06-27
特首林鄭月娥卸任在即，你點評價其任內表現？
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2022-06-27
醫管局將於今年底推出「大灣區醫生交流計劃」，容許早前曾來港協助抗疫的內地醫護透過「有限度註冊」形式來港工作。有醫委會委員稱當局事前沒諮詢，做法猶如容許內地醫護毋須經過招聘或篩選便進入公院。你點睇醫管局的決定？
370
2022-06-27
特首林鄭月娥卸任在即，你點評價其任內表現？（本文）
10
2022-06-20
國務院任命新一屆特區政府班子，候任行政長官李家超形容新班子是多元、團結、忠誠及執行力強的團隊。你對新班子有信心嗎？
298
2022-06-20
特首林鄭月娥接受傳媒訪問時稱，現時嚴厲的外防輸入措施，令香港外來窗口愈收愈窄，如果年底都是現行政策，令人擔心會影響香港國際金融中心地位。你同意她的說法嗎？
32
2022-06-13
西區海底隧道專營權將於明年屆滿，政府早前曾表示，會趁收回西隧專營權時機，一併推出三隧分流方案，以解決過海隧道長期塞車問題。運輸及房屋局日前向立法會提交最新文件，披露三隧分流新方案，包括引入「擠塞徵費」理念，繁忙時段收費較高，非繁忙時段較低，你點睇？
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2022-06-27
醫管局將於今年底推出「大灣區醫生交流計劃」，容許早前曾來港協助抗疫的內地醫護透過「有限度註冊」形式來港工作。有醫委會委員稱當局事前沒諮詢，做法猶如容許內地醫護毋須經過招聘或篩選便進入公院。你點睇醫管局的決定？
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2022-06-27
特首林鄭月娥卸任在即，你點評價其任內表現？
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