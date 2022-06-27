醫管局將於今年底推出「大灣區醫生交流計劃」，容許早前曾來港協助抗疫的內地醫護透過「有限度註冊」形式來港工作。有醫委會委員稱當局事前沒諮詢，做法猶如容許內地醫護毋須經過招聘或篩選便進入公院。你點睇醫管局的決定？（本文）