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  • 最新投票︰2022-07-18

    港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等4名專家聯名撰文，提出本港應逐步放寬社交距離措施，透過低密度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰。你認同這4位專家的建議嗎？(506人參與)80

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    專家指圍封強檢及發出強檢公告的成本高並擾民，建議當局放棄這些措施。你贊成嗎？

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