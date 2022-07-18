港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等4名專家聯名撰文，提出本港應逐步放寬社交距離措施，透過低密度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰。你認同這4位專家的建議嗎？（本文）