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最新投票︰2022-07-29
財政司司長陳茂波重提郊野公園邊陲建屋建議，指大欖隧道西南面用地若建公營房屋，可提供3.5萬個單位，能縮短公屋輪候時間至5年內。你贊成這個建議嗎？
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2022-07-29
財政司司長陳茂波重提郊野公園邊陲建屋建議，指大欖隧道西南面用地若建公營房屋，可提供3.5萬個單位，能縮短公屋輪候時間至5年內。你贊成這個建議嗎？（本文）
16
2022-07-25
政府去年修例容許非本地培訓醫生來港執業，但有議員質疑揀選認可的醫學院時，只考慮用英語授課的課程，變相排除大部分內地醫學院。醫務衛生局局長盧寵茂回應，由於有關課程的授課語言，要與香港兩間醫學院可以比擬，所以特別註冊委員會要受此限制。你認為政府應否考慮修例？
131
2022-07-25
法改會建議訂立法例規管電腦網絡罪行，未經授權下取覽程式或數據為新訂罪行，不考慮是否有惡意成分，但會設「合理辯解」以平衡公眾利益。有業界人士指，新法例針對犯罪意圖的定義廣闊，憂慮市民容易墮入法網。你點睇法改會建議？
3
2022-07-18
港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等4名專家聯名撰文，提出本港應逐步放寬社交距離措施，透過低密度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰。你認同這4位專家的建議嗎？
299
2022-07-18
美國通脹高燒不退，市場預期聯儲下周將大手加息，本地銀行息率料同向上，你估計今年下半年香港樓市會如何發展？
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2022-07-29
財政司司長陳茂波重提郊野公園邊陲建屋建議，指大欖隧道西南面用地若建公營房屋，可提供3.5萬個單位，能縮短公屋輪候時間至5年內。你贊成這個建議嗎？
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2022-07-25
政府去年修例容許非本地培訓醫生來港執業，但有議員質疑揀選認可的醫學院時，只考慮用英語授課的課程，變相排除大部分內地醫學院。醫務衛生局局長盧寵茂回應，由於有關課程的授課語言，要與香港兩間醫學院可以比擬，所以特別註冊委員會要受此限制。你認為政府應否考慮修例？
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