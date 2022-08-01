etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
N
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
社創SoIN
報價
|
極速報價
|
全文搜索
會員
產品服務 / 串流版
設定
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
投票區
最新投票︰2022-08-01
政府年初向立法會提交《2022年打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，提議設發牌制度，要求從事經營虛擬資產交易所人士，必須向證券及期貨事務監察委員會申領牌照，並限制平台只可向專業投資者提供服務，杜絕以散戶形式洗黑錢。有立法會議員擔心修例後，變相鼓勵散戶到外國平台投資，增加投資風險。你支持修例嗎？
(203人參與)
34
我要投票
意見︰
支持
不支持
無意見
遞交
重設
投票結果 (203人參與)
支持
88%
不支持
11%
無意見
1%
我要回應
etnet即市焦點
【匯市Easy叻】澳元加息後轉跌，憂慮衰退恐虧蝕！
更多投票
2022-08-01
政府年初向立法會提交《2022年打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，提議設發牌制度，要求從事經營虛擬資產交易所人士，必須向證券及期貨事務監察委員會申領牌照，並限制平台只可向專業投資者提供服務，杜絕以散戶形式洗黑錢。有立法會議員擔心修例後，變相鼓勵散戶到外國平台投資，增加投資風險。你支持修例嗎？（本文）
34
2022-08-01
MIRROR演唱會日前發生大型意外壓傷兩名舞蹈員；文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前建議在康文署調查報告出爐前，接下來的演出均改為布置簡單的靜態表演，例如僅以燈光或簡單舞台上跳舞、站立或坐著唱歌等。香港舞台藝術從業員工會批評，今次意外是因為監管有漏洞，批評政府只許靜態表演如同將責任推卸給舞蹈員。你是否同意楊潤雄靜態表演建議？
4
2022-07-29
財政司司長陳茂波重提郊野公園邊陲建屋建議，指大欖隧道西南面用地若建公營房屋，可提供3.5萬個單位，能縮短公屋輪候時間至5年內。你贊成這個建議嗎？
45
2022-07-25
政府去年修例容許非本地培訓醫生來港執業，但有議員質疑揀選認可的醫學院時，只考慮用英語授課的課程，變相排除大部分內地醫學院。醫務衛生局局長盧寵茂回應，由於有關課程的授課語言，要與香港兩間醫學院可以比擬，所以特別註冊委員會要受此限制。你認為政府應否考慮修例？
134
2022-07-25
法改會建議訂立法例規管電腦網絡罪行，未經授權下取覽程式或數據為新訂罪行，不考慮是否有惡意成分，但會設「合理辯解」以平衡公眾利益。有業界人士指，新法例針對犯罪意圖的定義廣闊，憂慮市民容易墮入法網。你點睇法改會建議？
3
延伸閱讀
有關台灣的認知差異與輿論操控
1
新文章
議長輕輕的來，輕輕的走？
新文章
【FOCUS】訪台劇本今晚揭盅 連鎖反應猶添戰雲
新文章
突尼斯民主夢碎？修憲公投結果的啓示
1
新文章
小英男孩「林治肩」
新文章
意外後發聲代MIRROR報平安 隊長楊樂文︰我哋互相照顧
新文章
放大顯示
周一加油站
職場新常態
數碼世代
管理心法
智叻生活
．
Ada Chow
「央行數碼貨幣」好處多！省時、便利行政兼減商業罪案！除可應用於消費券，還有哪些範疇大派用場？
智慧城市3.0
．
鄧淑明
全球出貨量超過5億部！穿戴式智能裝置疫下需求量大增！將成未來遙距醫療發展趨勢？
智城物語
．
方展策
實現碳中和？企業買「碳權」抵銷碳排放量！「碳補償」是漂綠工具、還是減碳良方？
邵看新經濟
．
邵志堯
元宇宙｜尋找商機前，先了解生產力轉變！元宇宙＝能量和數據的昇華版？
電商教室
．
Adrian Mak
Google淘汰第三方Cookie，削減廣告精準度！3招對策提升網店宣傳效益
新文章
我做Marketing
．
Michael & Derek
見工有Offer卻陷兩難：未達心目中人工？仍在等首選公司答覆？小心處理以免無咗份工！
辦公室政治
．
潘少權
職場弄權｜將「議程」扼殺於萌芽階段！事態不按自己意願發生？用一句「正在跟進」就可蒙混過關？
新文章
小薯茶水間
工作壓力｜全球工作壓力指數大公開！過半香港打工仔感大壓力，成東亞之冠！邊個地區打工仔最輕鬆？最受壓？
新文章
銷售達人
．
梁子驄 Brian
銷售說話技巧心得（上）：唔想講多錯多？怎樣才更有說服力？有些字眼最好避而不談！
HR唔易做
．
邱力迅
第五波疫情下前線招聘的V形反彈！短期內僱主面臨邊兩大問題？
Pris形象教室
．
Priscilla Chan
4款職場防走光神器推薦！好看、易搭配、安全不尷尬！
行政人員
佔全球勞動力3成？如何留住Z世代人才？引入新管理文化！有甚麼要點？
新文章
最緊要健康
Keep住運動
素煮意
Feature
告別水腫、肌肉腿！跟名師做4個以芭蕾舞動作為靈感的腿部訓練，修飾線條、緊緻雙腿！
Feature
過400萬觀看、網友實測一周見效！日本大熱10分鐘睡前瘦腿操，10個動作超有感！減大腿贅肉，還能提升屁股線條！
Feature
4個運動服、瑜伽服穿搭法推薦！打造休閒、舒適、時尚感兼備的運動Look！與閨密下午茶、逛街都啱！
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
熱辣辣，冇胃口！解暑首選：「冬瓜粟米番茄濃湯」
新文章
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
不常講的K先生，因新冠紅起來！今期食譜：滿滿維他命K「番茄芹菜蘑菇牛油果船」
素心Cook
．
藍婷
夏天啱吃！清香暖胃 「香荽薑黃素肉魯淮山米粥」，脾胃零負擔
精選文章
有種生活
．
Ariel Chan
90後創社企、開YouTube教長者拍片！老友記拍MV、化身外賣員拍Vlog！長者KOL︰不想生活只有酒樓和投注站
玩樂 What’s On
．
Ariel Chan
2022香港10大酒店排名大公開！冠亞軍竟由同一集團酒店包辦？逾90年歷史的半島三甲不入？邊間檢疫酒店有份？
3
小薯茶水間
．
Ariel Chan
夏天電費特別貴？一文睇清20款家電估計電費！原來1匹冷氣機開8小時電費唔使$10？焗爐、暖爐每小時電費高到咁？
3
Foodie What’s On
．
Katty
中秋節2022 | 10大名店酒店月餅早鳥優惠大合集！望月新推榴槤奶黃最多減$80、四季月餅低至7折、古仔代言皇玥買四送一
陳世味道
一個廚房迎合五代人口味：當古井當歸燒鵝、懷舊紅燒鮑翅、失傳橙汁「菲林」遇上惹味胡椒炒蟹和冰滴咖啡
1
Shopping What’s On
．
Yan Law, Christy Yiu
【消費券2022｜商場優惠合集】港鐵商場免費派$500優惠券，消費滿額再送$500！馬鞍山廣場、都會駅送$600美食現金券！（不斷更新）
2
小薯茶水間
．
Yan Law
特快公屋｜上樓捷徑！房屋署「特快公屋編配計劃」提供約2,000單位！8.8截止申請！同步推蝶翠苑、青富苑綠置居貨尾！（附申請連結）
小薯茶水間
．
Christy Yiu
辦公室細菌處處！英國研究：辦公枱比馬桶污糟3倍！鍵盤細菌同廚房垃圾桶一樣咁多！打工仔1個壞習慣令細菌容易積聚？
Shopping What’s On
．
Yan Law, Christy Yiu
【消費券2022｜商場優惠合集】港鐵商場免費派$500優惠券，消費滿額再送$500！馬鞍山廣場、都會駅送$600美食現金券！（不斷更新）
2
我家私房菜
氣炸鍋食譜｜快速做好大牌檔風味「椒鹽豬扒」！金黃惹味送飯送啤酒一流！
風水蔣知識
缺角樓、鑽石廳風水好唔好？會令家庭不完整？成日搬？屋企八卦九宮缺「艮」、「兌」兩卦或會無得生？
投票區
2022-08-01
政府年初向立法會提交《2022年打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，提議設發牌制度，要求從事經營虛擬資產交易所人士，必須向證券及期貨事務監察委員會申領牌照，並限制平台只可向專業投資者提供服務，杜絕以散戶形式洗黑錢。有立法會議員擔心修例後，變相鼓勵散戶到外國平台投資，增加投資風險。你支持修例嗎？
(203人參與)
34
支持
88%
不支持
11%
無意見
1%
我要投票
我要回應
2022-08-01
MIRROR演唱會日前發生大型意外壓傷兩名舞蹈員；文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前建議在康文署調查報告出爐前，接下來的演出均改為布置簡單的靜態表演，例如僅以燈光或簡單舞台上跳舞、站立或坐著唱歌等。香港舞台藝術從業員工會批評，今次意外是因為監管有漏洞，批評政府只許靜態表演如同將責任推卸給舞蹈員。你是否同意楊潤雄靜態表演建議？
(79人參與)
4
我要投票
我要回應
健康好人生
妮洛
分手後人品盡現！既然分開已成事實，你會選禮貌告別，還是撕破臉？
健康大晒
最新疫情｜新增3,889宗本地個案！35個月大確診男童已離開ICU！基督教香港信義會健明幼兒學校須全校停課
Oscar 治療師
腰椎僵緊疼痛？3 Steps腰部關節復康運動，椎間盤突出都適合做！
健康解「迷」
自然感染是上天賜的一針？ 藥劑師：抗體會下降難取代疫苗！高危者盡快打第3、4針
馮華添
做足準備！參加10月倫敦馬拉松！選擇酒店除了睇治安，還要考慮甚麼？
中醫話
疫情持續回升！提升正氣抗疫從調養脾胃著手！中醫開胃健脾推介：香甜綠豆小米粥、金桂花酸梅湯（附食譜）
健康大晒
低成本快速降室溫大法！日本實測不開冷氣降溫！放甚麼可令室溫降近4°C？配合埋風扇跌多幾度？
李美怡 Cathy Lee
熱辣辣，冇胃口！解暑首選：「冬瓜粟米番茄濃湯」
Fifty Shades of Love
世界上「最熟悉的陌生人」！分手後，怎樣面對那位伴你度過生命中難忘時光的他 / 她？再見亦是朋友？還是老死不相往來？
飛天爺爺
戀上兩父子已是天荒夜譚？還要一個是老闆、一個是主管，該怎麼離場？
DIVA CHANNEL
Beauty
天氣翳焗悶熱？不要喝凍飲了！呷一口玫瑰桃花養顏茶，讓花香為你舒壓解悶、趕走濕熱
Sex & Love
>
隨性辦公室
戀上兩父子已是天荒夜譚？還要一個是老闆、一個是主管，該怎麼離場？
Fashion
一條皮帶讓造型大升級！衣櫥必備名牌Logo皮帶推介：CHANEL雙C款以外，CELINE、Valentino、LOEWE都有易襯、抵買之選？
Travel & Dining
>
「世」界味覺之旅
米芝蓮「廚魔」中環再現！多重滋味「安迪的罐頭湯」、「魚的魔術」、鱈魚子腸粉、酥皮鴨肉「糭子」，二千元「驚世絕倫」餐單由頭玩到尾
Art & Living
>
古董投資秘笈
傳承有序的拍品「明天青釉盞」，除了看釉色、支燒，還可以看圈足、釘痕？為何它不能成為日本國寶？
Beauty
168以外的高效瘦身飲食法：133低醣餐盤飲食！輕鬆讓體脂率長期保持20%以下！還有助逆轉糖尿病前期、降血糖、血壓？
Travel & Dining
>
Yan Can Taste
中環超難訂人氣居酒屋！酥炸薯絲琵琶蝦、全隻三黃雞西班牙燴飯、芝士鯖魚刺身，西日風口味創意澎湃
Art & Living
離婚不是失敗，而是再贏一次的機會？被人形容劇情狗血的《再婚上流》，卻道出了赤裸裸的現實
Fashion
>
The Dapper Style
除了皮革，鎖具也是手袋的靈魂！Hermès、Celine、Cartier、Gianni Versace、Coach，從款式、用料、工藝上，看看哪個品牌的鎖扣設計最為出色！
Sex & Love
>
港女講男
分手後人品盡現！既然分開已成事實，你會選禮貌告別，還是撕破臉？
生活
DIVA
健康好人生
et
net
社創SoIN
【社企民間高峰會2021】重塑社區板塊
et
net
Member Zone 會員專區
【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》
關鍵字：
：
立法會
選舉
90後
土地發展
中美關係
大灣區
烏克蘭
拜登
新冠肺炎
國安法
大國博弈
共同富裕
時事要聞
新文章
娛樂情報
新文章
FOCUS
新文章
政經范局
N
范強
新文章
政是有心
余君雋
立會透視鏡
馬天娜
雷鳴天下
雷鼎鳴
容我世說
張翠容
新文章
威少看世界
張少威
新文章
飛常談
鄧飛
台灣熱話
姚超文
新文章
暢所欲妍
屈穎妍
論盡中港台
岑逸飛
葉劉的地球儀
葉劉淑儀
全城聚焦點
N
小事大意義
政•漫
只野仁
關鍵字：
：
買樓
退休
理財
人民幣
通脹
A股
年金
加密貨幣
新股
中國恒大
陶冬天下
陶冬
新文章
缸邊隨筆
石鏡泉
新文章
市場最熱點
新文章
快樂退休
曾智華
新文章
我要退休
羅國森
金錢世界
方元
財識兼收
止凡
新文章
樓市亮話
湯文亮
樓市點評
汪敦敬
中環人
溫天納
女子愛財
唐德玲
基金債券攻略
N
凌風
Make Money
經濟不停學
親子理財
李錦
呈分試 你要知
N
生財有道
圖窮秘現
N
羅家聰
關鍵字：
：
數碼營銷
創業
OL
管理
Fintech
Smart Living
小薯茶水間
新文章
職場英語教室
Zephyr Yeung
玄來更精彩
黃美雲
行政人員
新文章
有種生活
風水蔣知識
命運占星台
占星師 Jupiter
我做Marketing
Michael & Derek
辦公室政治
潘少權
新文章
形象UP！
藍婷
新文章
廣告背後
袁靜
Pris形象教室
Priscilla Chan
銷售達人
梁子驄 Brian
飛凡年輕夢
好書看多點
HR唔易做
N
邱力迅
關鍵字：
：
創科
數碼轉型
數碼
改朝換代Digital
Jimmy Leung
新文章
智城物語
方展策
創科Hot Talk
智叻生活
Ada Chow
智慧城市3.0
鄧淑明
邵看新經濟
邵志堯
數碼轉型
電商教室
Adrian Mak
新文章
跨境營商戰略
Rebecca Wong
疫市新常態
關鍵字：
：
心理情緒
運動
抗癌
瘦身
都市病
上班族
安老
銀髮族
識食
健康好煮意
名人專訪
低卡零食站
健康大晒
新文章
健康解「迷」
新文章
欣欣食乜嘢
曾欣欣
食療新意思
陳沛思
中醫話
新文章
美女中醫
譚莉英
新文章
健康快車
石鏡泉、吳國雄
安老職人
羅凱寧Stephanie
Dr C&C醫生健康教室
N
陳婉晴醫生（Cheryl）、盧敬欣醫生（Cathy）
Call Me Doctor
N
綠路閑人
lolo
新文章
都市痛症
Oscar 治療師
新文章
走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
新文章
心理攻防戰
梁若芊
輕養生
註冊中醫師楊明霞
素心Cook
藍婷
健康「膚」識
陳湧
馬拉松週記
馮華添
新文章
拆解耳鼻喉
黃德彰
伴你同行
麥棨諾
抗癌，我有計
健康醫思一點通
醫生教室
「肺」事講清楚
樂齡科技
無痛追夢
2021健康同行夥伴大獎
N
醫言相信
關鍵字：
：
食譜
美食地圖
試食報告
甜品
米芝蓮
週末好去處
小食
消委會
家電
打卡熱點
輕旅行
本地遊
著數優惠
新餐廳
名店
我家私房菜
韋太
Foodie What’s On
玩樂 What’s On
新文章
Shopping What’s On
料理NatFix
湯水達人Natalie
鬆一鬆
通通
陳世味道
陳俊偉
手機情報站
徐帥
著數速遞
新文章
足球俱樂部
主教練
鹹蝦燦假日煮場
John Rocha 鹹蝦燦
語言
香港站
中国站
ENG
轉色
產品服務
串流報價服務
數據庫及數碼解決方案
流動數碼平台
串流報價服務
串流版IQ登入
產品簡介
申請服務
支援
【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》
【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券
投資組合
股票組合
會員登入
登記成為新會員
會員專區
etnet.com.hk
etnet TV
最新影片
人氣影片
hot talk 1點鐘
開市Good Morning
名嘴系列
政經專訪
3分鐘熱炒股點評
陶觀天下
練好基本功
MQ操作教學
IQ操作教學
周一加油站
ArtInvest
非常人物
名廚煮場
吃喝玩樂
輕養生
Gym Come True
時尚潮流
素心Cook
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
股票主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯商品
外匯主頁
外匯新聞
名家論匯
港/美/人幣定存
加密貨幣
互動圖表分析
人民幣産品
RQFII 人民幣基金
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
識食
運動瘦身
兩性
健康小Tips
上班族
銀髮族
都市病
心理情緒
抗癌
健康透視
Video
社創SoIN
社創SoIN主頁
專題
新聞
社區項目
圈中人語
社企廊
Video