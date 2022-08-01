政府年初向立法會提交《2022年打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，提議設發牌制度，要求從事經營虛擬資產交易所人士，必須向證券及期貨事務監察委員會申領牌照，並限制平台只可向專業投資者提供服務，杜絕以散戶形式洗黑錢。有立法會議員擔心修例後，變相鼓勵散戶到外國平台投資，增加投資風險。你支持修例嗎？（本文）