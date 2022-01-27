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27/01/2022

農曆新年前後的資本市場形勢

#投資市場 #價值型投資 #A股
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　農曆新年前港股驚濤駭浪，聯儲局雖維持利率不變，但其主席「放鷹」稱不排除每次議息均加息，震散市場氣氛。另外，早前烏克蘭和俄羅斯局勢升溫，同樣引發市場劇烈震盪，農曆新年前後A股和港股走勢將如何？

　

　　筆者估計，雖然環球市場震盪幅度加大，但預計A股走勢擁有自身的獨特性格，「穩增長」相關板塊依然有估值回升的潛質，在2月份或可望迎來較佳的佈局機會，而港股因互聯互通暫停，預計農歷新年前成交將持續較低迷。

　

　　因A股存在自身獨特性，而內地流動性周期與美國並不同步，相對外圍市場，相對仍存若干穩定性。除了某些熱門概念股存在結構性壓力，低估值板塊仍有估值修復機會，將在農曆新年後。與此同時，2月底開始上市企業陸續發放年報和第一季度業績報告，在此期間前，消息存在真空期，投資者對半導體及新能源等板塊的業績擔憂尚未完成，特別在農曆新年後到3月期間屬歷年居民資金活躍確定性最高的時間。

　

(iStock)

　

　　對環球市場來說，近期市場的波動很容易讓人聯想起2015年底首次加息後在2016年初引發的全球動盪、2018年2月因利率上升的波動、甚至2018年10月的大跌。這三輪標普500指數最大回調幅度分別為10.5%，10.2%和20%，截至數日前，這輪標普500的最大回調幅度也達到10%。短期靜態來看，不論是從估值回調幅度、加上加息預期、還是超賣程度等各個角度來看，市場對於緊縮的擔憂已經有了一定反應。

　

　　地緣政治對港股影響肯定存在，目前海外避險情緒增加，而美國經濟數據不如預期，也要進入加息周期，預計農歷新年前部分投資者不會重倉佈局。重點板塊方面集中在過去兩個月跑贏大盤的「穩增長」和估值修復。不管穩增長效果如何，穩增長後的半年內，基建、房地產、銀行等均有超預期的表現。

　

　　從全年角度評估，整體上半年投資者取態偏向價值型投資，需待下半年增長性的進取投資才有可能全面回歸。金融地產一般在經濟下跌的中後段進可攻退可守，穩增長力度還會逐漸加強，可以持續維持至今年第二季度。此外，在「穩」字當頭下，金融地產相關板塊依然值得留意，整體而言，除了某些熱門板塊估值已經到了高風險區以外，其他周期股和價值股的估值依然在安全區間，不可不防的是，風險或可能是來自於部分仍屬高估值的新興熱門產業。

　

　　筆者在此恭祝讀者新年進步、萬事如意、身體健康、財源廣進！

 

 

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