農曆新年前後的資本市場形勢

農曆新年前港股驚濤駭浪，聯儲局雖維持利率不變，但其主席「放鷹」稱不排除每次議息均加息，震散市場氣氛。另外，早前烏克蘭和俄羅斯局勢升溫，同樣引發市場劇烈震盪，農曆新年前後A股和港股走勢將如何？

筆者估計，雖然環球市場震盪幅度加大，但預計A股走勢擁有自身的獨特性格，「穩增長」相關板塊依然有估值回升的潛質，在2月份或可望迎來較佳的佈局機會，而港股因互聯互通暫停，預計農歷新年前成交將持續較低迷。

因A股存在自身獨特性，而內地流動性周期與美國並不同步，相對外圍市場，相對仍存若干穩定性。除了某些熱門概念股存在結構性壓力，低估值板塊仍有估值修復機會，將在農曆新年後。與此同時，2月底開始上市企業陸續發放年報和第一季度業績報告，在此期間前，消息存在真空期，投資者對半導體及新能源等板塊的業績擔憂尚未完成，特別在農曆新年後到3月期間屬歷年居民資金活躍確定性最高的時間。

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對環球市場來說，近期市場的波動很容易讓人聯想起2015年底首次加息後在2016年初引發的全球動盪、2018年2月因利率上升的波動、甚至2018年10月的大跌。這三輪標普500指數最大回調幅度分別為10.5%，10.2%和20%，截至數日前，這輪標普500的最大回調幅度也達到10%。短期靜態來看，不論是從估值回調幅度、加上加息預期、還是超賣程度等各個角度來看，市場對於緊縮的擔憂已經有了一定反應。

地緣政治對港股影響肯定存在，目前海外避險情緒增加，而美國經濟數據不如預期，也要進入加息周期，預計農歷新年前部分投資者不會重倉佈局。重點板塊方面集中在過去兩個月跑贏大盤的「穩增長」和估值修復。不管穩增長效果如何，穩增長後的半年內，基建、房地產、銀行等均有超預期的表現。

從全年角度評估，整體上半年投資者取態偏向價值型投資，需待下半年增長性的進取投資才有可能全面回歸。金融地產一般在經濟下跌的中後段進可攻退可守，穩增長力度還會逐漸加強，可以持續維持至今年第二季度。此外，在「穩」字當頭下，金融地產相關板塊依然值得留意，整體而言，除了某些熱門板塊估值已經到了高風險區以外，其他周期股和價值股的估值依然在安全區間，不可不防的是，風險或可能是來自於部分仍屬高估值的新興熱門產業。

筆者在此恭祝讀者新年進步、萬事如意、身體健康、財源廣進！