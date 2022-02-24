地緣因素對能源價格影響屬中短線

今早俄羅斯總統普京稱俄羅斯將在烏克蘭東部展開軍事行動，資本市場大幅波動。俄羅斯烏克蘭地緣政治因素一直困擾資本市場，早前普京簽署承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的總統令，並簽署俄羅斯與頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的友好合作互助條約，這一舉動令到早已困擾環球市場的俄烏地緣政治矛盾再度升級。從歐美角度的一端看，美國及歐洲明確表示，俄方涉違反了明斯克協議。針對相關情況，歐盟正式提出第一輪針對俄羅斯的一籃子制裁措施，英國首相約翰遜亦宣布對五家俄羅斯銀行實施制裁，預計後期以G7集團為代表的成員國將加快公布一系列對俄羅斯的制裁計劃。其後，俄羅斯外交部已就決定撤回俄羅斯駐烏克蘭外交機構人員發表相關聲明。

俄烏衝突問題源於複雜的歷史及多層次問題，克里米亞地區的歸屬成為雙方矛盾的焦點，從俄羅斯角度去看，北約向東擴張不斷擠壓俄羅斯的生存空間，乃矛盾產生的根源，這一事態同屬亞歐大陸地緣政治較量的延續。市場上早前亦存樂觀的觀點，從長期來看，烏克蘭全面軍事衝突的機會並不一定會發生，日後隨著俄羅斯與德、法、英等北約主要經濟體對話的展開，以及烏克蘭政府此前因自身考慮因素所觸發的負面效應顧慮持續發酵，屆時大家均會發現大規模的軍事衝突原則上不符合任何一方的相關利益，所以俄烏矛盾升級為大規模國際戰爭或衝突可能性有限，但不排除局部地區武裝衝突的可能。不過，最新形勢卻顯示，軍事行動正在爆發，局勢有待認證。

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在地緣政治的影響下，原油價格出現波動，而原油供需逆轉的拐點或將在今年上半年出現，早則在今年第一季度，晚則在第二季度，主要取決於第二季度原油需求環比增長的速度。原油價格呈現前高後低狀態。中性假設下，預期WTI原油(西德克薩斯中質原油)價格上半年在每桶90至110美元高位震蕩，下半年隨著供需逆轉，油價將回落至每桶80美元。不過，在油品庫存低位的背景下，地緣政治風險所衍生的供應彈性變得脆弱，明顯將加劇原油市場的波動風險。

從過去20年的歷史看，油價雖然屢次突破每桶100美元，但目前密歇根通脹預期並未突破2008年5月原油價格每桶140美元當時所創下的5.2%。故此，在中性假設下，俄烏形勢明朗化及通脹利率走勢明晰化之後，CPI能源項在目前位置將呈現徘徊，直至第二季度尾段前將有所回落。