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03/03/2022

俄烏局勢會否影響加息步伐

#美國加息 #俄羅斯 #通脹 #烏克蘭 #聯儲局
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　俄羅斯烏克蘭衝突對聯儲局利率政策有著多重影響，首先涉及經濟增長因素，筆者認為需要評估地緣政治事件會否導致美國增長放緩，促使聯儲局政策邊際放鬆。其次涉及通脹因素，究竟俄羅斯烏克蘭衝突會否持續刺激大宗商品價格，加劇美國通脹，導致聯儲局政策加快收緊。

 

(iStock)

 

　　深層次看，俄羅斯烏克蘭衝突對美國增長的影響較為輕微，故此聯儲局貨幣收緊節奏較大機會不會放緩。自1990年後，聯儲局從未因地緣政治問題改變過政策方向（緊縮轉為寬鬆）。更需留意衝突並非發生在美國本土，而俄羅斯僅佔美國國際貿易的份額的0.79%，故此，俄羅斯烏克蘭衝突對美國經濟增長影響輕微。

 

　　為防止過高的通脹提升人們的中長期通脹預期，聯儲局當前的首要目標是壓制通脹。不過，若然環球資本市場的穩定受到更大衝擊，在極端的環境下，筆者不排除聯儲局會調節緊縮步伐。始終，俄羅斯是環球主要能源出口國，烏克蘭是主要農產品出口國。俄羅斯烏克蘭衝突主要影響原油和農產品價格，並進而影響美國通脹。俄羅斯烏克蘭衝突下，歐洲天然氣緊缺程度惡化，而俄羅斯烏克蘭衝突對美國的影響更多體現在農產品定價上。另外，大宗商品向通脹傳導存在時差，俄羅斯烏克蘭衝突的通脹影響估計在第二季度後才會出現。

 

　　當然，俄羅斯烏克蘭衝突時會引發通脹擔憂，不過，聯儲局暫時不會因此加快緊縮，預計聯儲局本月會議的加息節奏不會因此而出現改變。

 

 

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