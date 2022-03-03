俄烏局勢會否影響加息步伐

俄羅斯烏克蘭衝突對聯儲局利率政策有著多重影響，首先涉及經濟增長因素，筆者認為需要評估地緣政治事件會否導致美國增長放緩，促使聯儲局政策邊際放鬆。其次涉及通脹因素，究竟俄羅斯烏克蘭衝突會否持續刺激大宗商品價格，加劇美國通脹，導致聯儲局政策加快收緊。

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深層次看，俄羅斯烏克蘭衝突對美國增長的影響較為輕微，故此聯儲局貨幣收緊節奏較大機會不會放緩。自1990年後，聯儲局從未因地緣政治問題改變過政策方向（緊縮轉為寬鬆）。更需留意衝突並非發生在美國本土，而俄羅斯僅佔美國國際貿易的份額的0.79%，故此，俄羅斯烏克蘭衝突對美國經濟增長影響輕微。

為防止過高的通脹提升人們的中長期通脹預期，聯儲局當前的首要目標是壓制通脹。不過，若然環球資本市場的穩定受到更大衝擊，在極端的環境下，筆者不排除聯儲局會調節緊縮步伐。始終，俄羅斯是環球主要能源出口國，烏克蘭是主要農產品出口國。俄羅斯烏克蘭衝突主要影響原油和農產品價格，並進而影響美國通脹。俄羅斯烏克蘭衝突下，歐洲天然氣緊缺程度惡化，而俄羅斯烏克蘭衝突對美國的影響更多體現在農產品定價上。另外，大宗商品向通脹傳導存在時差，俄羅斯烏克蘭衝突的通脹影響估計在第二季度後才會出現。

當然，俄羅斯烏克蘭衝突時會引發通脹擔憂，不過，聯儲局暫時不會因此加快緊縮，預計聯儲局本月會議的加息節奏不會因此而出現改變。