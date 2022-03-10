強外貿數據下，穩定政策仍必須

上周五筆者分別接受央視國際及央視新聞訪問，討論環球及內地經濟與資本市場最新形勢。不能否認，俄羅斯烏克蘭軍事衝突為內地經濟亦有一定的影響。參考中國海關總署最新公佈的今年頭兩個月的進出口數據，可觀察俄烏事件前的狀況，內地貿易收支繼續出現巨額順差，順差達1160億美元，高於去年同期，更創下歷史同期新高。

趨勢能否延續，值得關注。筆者觀察內地有兩組高頻數據-中國出口集裝箱價格指數（CCFI）和中國進口集裝箱價格指數（CICFI），前者數據整體持續表現強勢，但近期出現高位調整。從地域分類看，東南亞航線、與澳新航線近期回落相對明顯，而後者數據亦認證了上述趨勢。

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從趨勢看，內地外貿數據整體持續向好，順差繼續創下歷史高位，而貿易區域結構看似趨向平衡，不過，環球經濟因俄羅斯和烏克蘭的衝突和疫情的影響更加具有不確定性，內地出口或將受到一定的挑戰。內地在環球製造業分工中優勢依然特顯，而且存在龐大的內需市場，某程度上對沖經濟下滑的壓力，內地出口增長仍能保持一定的穩定性。若然內地經濟的下滑壓力減緩，需求復甦回穩將刺激進口的增加。

在投資者預期管理上，俄羅斯烏克蘭軍事衝突時限正從事發前普遍預期的「數日」延長至「數周」，甚至是「數月」。考慮到俄烏兩國在環球能源、農產品貿易中佔有重要地位，以及西方國家發起的制裁有機會進一步升級，甚至不排除有部分國家或地區將全面限制俄羅斯原油、天然氣出口的可能，這場戰爭對環球經濟的負面影響逐步呈現，後果將取決於時限的持續性。在戰事難以快速結束的觀點下，預期下月國際貨幣基金組織（IMF）將下調今年環球增長速度預期，估計歐元區首當其衝。參考以往海灣戰爭及伊拉克戰爭對當時國際油價的影響，估計俄羅斯烏克蘭軍事衝突將持續推高全球油價，明顯刺激環球能源價格上升，對疫情後期艱難復甦的環球經濟形成「推高通脹、壓低增長」的負面衝擊。

俄羅斯烏克蘭軍事衝突爆發為環球經濟所帶來的新壓力，當中戰事產生一系列不確定性，對環球經濟增長及通脹帶來一定的影響。作為對應，筆者估計中央政府宏觀政策將進一步加碼支持經濟增長，以穩定市場預期，創造平穩健康的經濟環境。