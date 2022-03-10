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10/03/2022

強外貿數據下，穩定政策仍必須

#外貿數據 #中國經濟 #烏克蘭
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　上周五筆者分別接受央視國際及央視新聞訪問，討論環球及內地經濟與資本市場最新形勢。不能否認，俄羅斯烏克蘭軍事衝突為內地經濟亦有一定的影響。參考中國海關總署最新公佈的今年頭兩個月的進出口數據，可觀察俄烏事件前的狀況，內地貿易收支繼續出現巨額順差，順差達1160億美元，高於去年同期，更創下歷史同期新高。

 

　　趨勢能否延續，值得關注。筆者觀察內地有兩組高頻數據-中國出口集裝箱價格指數（CCFI）和中國進口集裝箱價格指數（CICFI），前者數據整體持續表現強勢，但近期出現高位調整。從地域分類看，東南亞航線、與澳新航線近期回落相對明顯，而後者數據亦認證了上述趨勢。

 

（iStock）

 

　　從趨勢看，內地外貿數據整體持續向好，順差繼續創下歷史高位，而貿易區域結構看似趨向平衡，不過，環球經濟因俄羅斯和烏克蘭的衝突和疫情的影響更加具有不確定性，內地出口或將受到一定的挑戰。內地在環球製造業分工中優勢依然特顯，而且存在龐大的內需市場，某程度上對沖經濟下滑的壓力，內地出口增長仍能保持一定的穩定性。若然內地經濟的下滑壓力減緩，需求復甦回穩將刺激進口的增加。

 

　　在投資者預期管理上，俄羅斯烏克蘭軍事衝突時限正從事發前普遍預期的「數日」延長至「數周」，甚至是「數月」。考慮到俄烏兩國在環球能源、農產品貿易中佔有重要地位，以及西方國家發起的制裁有機會進一步升級，甚至不排除有部分國家或地區將全面限制俄羅斯原油、天然氣出口的可能，這場戰爭對環球經濟的負面影響逐步呈現，後果將取決於時限的持續性。在戰事難以快速結束的觀點下，預期下月國際貨幣基金組織（IMF）將下調今年環球增長速度預期，估計歐元區首當其衝。參考以往海灣戰爭及伊拉克戰爭對當時國際油價的影響，估計俄羅斯烏克蘭軍事衝突將持續推高全球油價，明顯刺激環球能源價格上升，對疫情後期艱難復甦的環球經濟形成「推高通脹、壓低增長」的負面衝擊。

 

　　俄羅斯烏克蘭軍事衝突爆發為環球經濟所帶來的新壓力，當中戰事產生一系列不確定性，對環球經濟增長及通脹帶來一定的影響。作為對應，筆者估計中央政府宏觀政策將進一步加碼支持經濟增長，以穩定市場預期，創造平穩健康的經濟環境。

 

 

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