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24/03/2022

中美兩國債券息差會否倒掛？

#美債 #國債 #息差
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　中國美國兩國十年期國債息差早前再次收窄至0至50基點這略窄的區間，縱觀金融危機歷史，每當中國美國兩國息差進入這一區間後往往會重新拉寬，並未曾出現過投資界擔心的倒掛，其背後的原因大多是美債利率的見頂回落。然而這一次，由於聯儲局的激進加息疊加了中國穩增長的挑戰，倒掛會否出現？

 

　　由於內地疫情挑戰及房企違約限制了整體中小企業融資成本的下降，中國的國債利率在年內很難有顯著的上升空間。然而，美國3月議息會議後愈來愈多的聯儲局官員轉鷹，尤其是鮑威爾明確表示「有必要在一次或多次會議上把加息幅度提高到25基點以上」後，美債利率再呈現一波升浪，成為影響兩國息差的核心。

 

　　目前，聯儲局全面轉鷹象徵著今年5月和6月的議息會議上有機會各加息50基點，市場已消化此可能。一般而言，十年期美債利率會跟隨市場預期未來一年的加息幅度。今年3月加息25基點後，預期聯儲局今年還要加息接近200基點，相當於在5月和6月連續加息50基點後，在剩餘的每一次議息會議上都加息25基點。這加息幅度已經很盡，難有進一步上升的空間。

 

(iStock)

 

　　目前，投資界已基本消化5月、6月加息50基點的預期，除非聯儲局採取更為激進的加息計劃，否則十年期美債利率難有進一步飆升。預計今年內十年期美債利率的高位就在2.5%附近，或在第二季度出現，並在下半年逐漸回落。針對中國美國兩國息差，進一步收窄的空間有限，更難倒掛。

 

　　需要留意的是，中國美國兩國息差的拐點對於股市回穩有重要的啟示。縱觀歷史，若兩國息差持續收窄，將對A股短線調整的加壓。兩國息差領前於股市回穩，最終隨著兩國息差重回趨勢性擴大，A股將重回上升的走勢，主要建基於內地經濟基本面的回穩反彈。

 

　　本月16日內地召開金融穩定委員會專題會議，比照歷史，在2018年11月1日內地亦曾召開的民企座談會。2018年11月中旬中國美國兩國息差見底，A股則在2019年1月二次見底後轉頭向上。當然，目前中國美國兩國息差處於敏感略窄的時間或將較長，但是市場呈現弱態震盪後，未來走勢同樣是樂觀的。
　

 

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