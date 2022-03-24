中美兩國債券息差會否倒掛？

中國美國兩國十年期國債息差早前再次收窄至0至50基點這略窄的區間，縱觀金融危機歷史，每當中國美國兩國息差進入這一區間後往往會重新拉寬，並未曾出現過投資界擔心的倒掛，其背後的原因大多是美債利率的見頂回落。然而這一次，由於聯儲局的激進加息疊加了中國穩增長的挑戰，倒掛會否出現？

由於內地疫情挑戰及房企違約限制了整體中小企業融資成本的下降，中國的國債利率在年內很難有顯著的上升空間。然而，美國3月議息會議後愈來愈多的聯儲局官員轉鷹，尤其是鮑威爾明確表示「有必要在一次或多次會議上把加息幅度提高到25基點以上」後，美債利率再呈現一波升浪，成為影響兩國息差的核心。

目前，聯儲局全面轉鷹象徵著今年5月和6月的議息會議上有機會各加息50基點，市場已消化此可能。一般而言，十年期美債利率會跟隨市場預期未來一年的加息幅度。今年3月加息25基點後，預期聯儲局今年還要加息接近200基點，相當於在5月和6月連續加息50基點後，在剩餘的每一次議息會議上都加息25基點。這加息幅度已經很盡，難有進一步上升的空間。

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目前，投資界已基本消化5月、6月加息50基點的預期，除非聯儲局採取更為激進的加息計劃，否則十年期美債利率難有進一步飆升。預計今年內十年期美債利率的高位就在2.5%附近，或在第二季度出現，並在下半年逐漸回落。針對中國美國兩國息差，進一步收窄的空間有限，更難倒掛。

需要留意的是，中國美國兩國息差的拐點對於股市回穩有重要的啟示。縱觀歷史，若兩國息差持續收窄，將對A股短線調整的加壓。兩國息差領前於股市回穩，最終隨著兩國息差重回趨勢性擴大，A股將重回上升的走勢，主要建基於內地經濟基本面的回穩反彈。

本月16日內地召開金融穩定委員會專題會議，比照歷史，在2018年11月1日內地亦曾召開的民企座談會。2018年11月中旬中國美國兩國息差見底，A股則在2019年1月二次見底後轉頭向上。當然，目前中國美國兩國息差處於敏感略窄的時間或將較長，但是市場呈現弱態震盪後，未來走勢同樣是樂觀的。

