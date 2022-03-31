為何招聘難與就業難並存？

非常矛盾，目前無論是內地或本地，招聘難與就業難同步出現，究竟為何？參考內地報告，去年內地農村外出務工人員約1.7億人，仍未達到疫情前水平。在疫情後經濟復甦期，農民工收入增長速度低於GDP增長速度，生活壓力明顯增加。與此同時，50歲以上農民工佔比增長明顯，佔比高達26.4%，高齡農民工超過4500萬。

高齡農民工若無一技之長，就業挑戰明顯。此外，今年應屆高校畢業生規模預計1076萬人,同比增加167萬，規模和增長量均創歷史新高。疫情對就業的影響存在，目前職場需求並不確定，就業形勢嚴峻。

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參考人力資源和社會保障部發佈的去年第四季度「最缺工」的100個職業排名，有43個屬「生產製造及有關職業」。非常明顯，製造業招聘難。近年國家大力發展科技產業，當中半導體產業、新能源產業等，對人材需求強，特別是高技能類別。不過，高技能型人材培養及供應在短期內跟不上需求，人材缺口擴大。

參考其他報告，內地靈活就業人員約達2億人，其中大學畢業類別佔比上升。前年和去年內地高校畢業生的靈活就業率均超過16%，紓緩了若干就業壓力。當然，靈活就業市場存灰色地帶，需要政府嚴格監管、企業積極配合，而就業者亦需要正面保護自身的權益，讓靈活就業市場發展保持健康。

數字經濟產業近期雖有短線解聘潮，但中長綫而言，數字經濟前景正面，有效打通生產、消費、分配和流通環節，讓供應與需求更精準搭配。就業市場將持續優化及開放，效率、動力、品質的改革將帶來大量新職業列別，創造大量新工作崗位與就業機會，當中電子商務、內容行銷、軟體發展和工程需求將會持續轉強。

針對就業結構性錯配，必須處理好就業崗位需求與勞動力供應之間的配，政府需要透過加強勞動力技能培訓，讓勞動力適應經濟轉型的變化。另外，政府需要完善失業者社會保障機制，擴大失業人員培訓、失業救濟、失業保險等保障，將職場缺口補上，促進就業市場發展。

在產業層面，國家正大力推動製造業數位化轉型，不斷締造新的就業機會，屬目前實現穩就業的重要方案。在國家地域層面，將東部區域勞動密集型和低附加值產業轉向中西部區域，不單止拉動中西部經濟發展，亦能同步舒緩勞動力流向東部區域的壓力。筆者估計國家宏觀調控政策將一步步推動內地區域的均衡協調發展，透過經濟增長平衡各區域之間的就業市場發展。在這方面，筆者認為特區政府亦能參考國家方向，協助本地市場平衡發展。