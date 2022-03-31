  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
中環人
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

31/03/2022

為何招聘難與就業難並存？

#招聘 #就業 #中國經濟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　非常矛盾，目前無論是內地或本地，招聘難與就業難同步出現，究竟為何？參考內地報告，去年內地農村外出務工人員約1.7億人，仍未達到疫情前水平。在疫情後經濟復甦期，農民工收入增長速度低於GDP增長速度，生活壓力明顯增加。與此同時，50歲以上農民工佔比增長明顯，佔比高達26.4%，高齡農民工超過4500萬。

 

　　高齡農民工若無一技之長，就業挑戰明顯。此外，今年應屆高校畢業生規模預計1076萬人,同比增加167萬，規模和增長量均創歷史新高。疫情對就業的影響存在，目前職場需求並不確定，就業形勢嚴峻。

 

(資料圖片)

 

　　參考人力資源和社會保障部發佈的去年第四季度「最缺工」的100個職業排名，有43個屬「生產製造及有關職業」。非常明顯，製造業招聘難。近年國家大力發展科技產業，當中半導體產業、新能源產業等，對人材需求強，特別是高技能類別。不過，高技能型人材培養及供應在短期內跟不上需求，人材缺口擴大。

 

　　參考其他報告，內地靈活就業人員約達2億人，其中大學畢業類別佔比上升。前年和去年內地高校畢業生的靈活就業率均超過16%，紓緩了若干就業壓力。當然，靈活就業市場存灰色地帶，需要政府嚴格監管、企業積極配合，而就業者亦需要正面保護自身的權益，讓靈活就業市場發展保持健康。

 

　　數字經濟產業近期雖有短線解聘潮，但中長綫而言，數字經濟前景正面，有效打通生產、消費、分配和流通環節，讓供應與需求更精準搭配。就業市場將持續優化及開放，效率、動力、品質的改革將帶來大量新職業列別，創造大量新工作崗位與就業機會，當中電子商務、內容行銷、軟體發展和工程需求將會持續轉強。

 

　　針對就業結構性錯配，必須處理好就業崗位需求與勞動力供應之間的配，政府需要透過加強勞動力技能培訓，讓勞動力適應經濟轉型的變化。另外，政府需要完善失業者社會保障機制，擴大失業人員培訓、失業救濟、失業保險等保障，將職場缺口補上，促進就業市場發展。

 

　　在產業層面，國家正大力推動製造業數位化轉型，不斷締造新的就業機會，屬目前實現穩就業的重要方案。在國家地域層面，將東部區域勞動密集型和低附加值產業轉向中西部區域，不單止拉動中西部經濟發展，亦能同步舒緩勞動力流向東部區域的壓力。筆者估計國家宏觀調控政策將一步步推動內地區域的均衡協調發展，透過經濟增長平衡各區域之間的就業市場發展。在這方面，筆者認為特區政府亦能參考國家方向，協助本地市場平衡發展。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多中環人文章

你可能感興趣

#招聘 #就業 #中國經濟

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk