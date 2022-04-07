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07/04/2022

疫情嚴峻 估計穩定政策將在本月出台

#PMI #中國經濟 #穩經濟 #政策
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　上周六(2日)國務院副總理孫春蘭從吉林趕赴上海調研疫情防控工作，並強調要堅持「動態清零」總方針決策部署落實。近期疫情先後對深圳、上海等重要城市造成了較大的疫情防控壓力，3月PMI數據率先反映出疫情對經濟的影響，對需求的影響尤其明顯。上月底，國務院常務會議強調「要咬定目標不放鬆，把穩增長放在更加突出的位置」，在目前疫情下，穩增長的需要更為重要，政策的力度估計將加大，待疫情緩解後，估計穩增長主線仍將持續。

 

　　今年2月份官方製造業PMI為49.5%，較前值回落0.7個百分點，自去年10月後，首次回到榮枯線以下，反映了内地製造業整體景氣水平回落，主要分項指數均較上月回落。觀察歷史數據趨勢，因受春節後復工影響，3月份内地PMI一般均呈現環比上升的勢頭，近五年均並無意外。若剔除2020年疫情干擾的數據，2017至2021年3月份PMI平均環比均約上升1個百分點。

 

(CNS)

 

　　細看分類，内地3月份生產指數和新訂單指數分別為49.5%和48.8%，較上月下降0.9和1.9個百分點，均下調至收縮區間，而需求的跌幅更為明顯，表現相對較弱。新出口訂單環比下降1.8個百分點至47.2%，參考統計局説明，近期國際地緣政治因素，導致企業出口訂單減少或被取消，外需呈現轉弱的趨勢。

 

　　3月份俄烏地緣政治影響，能源價格大幅上升，影響開始顯現。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為66.1%和56.7%，高於上月6.1和2.6個百分點，均升至近5個月高點。購進與出廠價格指數之差連續3個月擴大，3月份升至9.4%，上游價格上升對中下游利潤產生明顯擠壓。觀察行業細分，3月份石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均超過70.0%，給中下游行業帶明顯的成本壓力。

 

　　3月份内地非製造業PMI為48.4%，較上月回落3.2個百分點，非製造業景氣水平下降，企業經營活動整體放慢。其中，隨著氣候回暖，建築業施工進度加快，建築業PMI指數回升，景氣度位於高位，反映出穩增長政策逐步發力。不過，服務業PMI指數較上月回落3.8個百分點至46.7%，其中鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等接觸性聚集性行業受疫情影響較大，短期而言，疫情為影響服務業最重要的因素。

 

　　縱觀整體形勢，内地3月份PMI主要指數均跌至臨界點以下，反映整體經濟景氣水平有所回落。新訂單當中產成品庫存的領先指數乃自2020年疫情爆發後首次落入負值區間，不同類型企業PMI表現分化，小型企業面臨較大壓力。1至2月份内地經濟數據雖然表現較好，但在疫情、地緣政治等多重因素影響下，3月分經濟數據面對嚴峻挑戰，經濟面臨的下滑的壓力。觀察早前國常會以及人行第一季度例會的會議結論，均釋放出積極信號，要「咬定全年發展目標不放鬆，把穩增長放在更加突出的位置」以及「穩定經濟的政策早出快出」，按此，筆者估計本月或將有重要穩經濟政策的預示出台。

 

 

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