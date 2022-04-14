人民幣能否取代美元成為環球避險貨幣？

筆者早前曾接受央視國際及央視大灣區之聲訪問，討論人民幣國際地位及價值，在俄羅斯烏克蘭事件後，人民幣初步呈現強勢，更顯示表出若干避險貨幣的趨勢。不過，不少同業認為，人民幣的定位目前仍作為非典型的避險貨幣。

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從定義上，避險貨幣主要作為環球投資者選擇作為規避風險或者經濟基本面不確定性上升之時，匯率會出現升值的貨幣。參考自1990年後的VIX指數，在不同階段性的高位前後，美元指數每每均在市場恐慌情緒的高位上，以升值為主。至於其他貨幣，日圓避險特徵則明顯強於瑞士法郎。至於新興市場貨幣（包括人民幣）則表現出明顯的風險屬性。

在俄羅斯烏克蘭事件爆發後，市場恐慌情緒急升，環球資金流向較為安全資產，刺激美債和黃金價格上升、美元指數同步上揚，而歐元及英鎊則如預期一樣呈現明顯下挫，在當刻，人民幣匯率卻意外轉強，呈現出若干避險貨幣特徵。

市場若從經濟學理論因素出發，不能否認，一個國家相對穩定的經濟及政治環境、活躍的貨幣流動性、以及長期相對較低利率的環境，為環球避險貨幣特徵發揮的重要因素。與此同時，從實際匯率升值的機制出發，美元的避險升值主軸因素在於美國資本市場的傳統避風港角色，在歷史「債市匯市」數據上均呈現雙升，而日元和瑞士法郎的避險升值作用主要在於其套息交易平倉作用、以及升值預期的自我實現。

清晰可見，內地相對穩定的宏觀經濟環境為保持人民幣購買力穩定的重要因素，但目前內地在金融市場發展、金融開放程度和利率水平等多方面與美國、日本和瑞士均存在差異。俄羅斯烏克蘭衝突事件後，雖然人民幣在初段呈現避險貨幣走勢的特徵，不過，人民幣債券仍稍欠全面的避險資產屬性。

在未來，人民幣資產能否成為環球避險資產，需要仔細評估相關風險對內地而言屬優勢因素還是不利因素。若國家能夠免受相關事件影響或受風險事件影響較低。人民幣就有機會成為避險資產。不過，若事件因素涉及內地，人民幣作為避險資產的作用將相對減低。