人民幣下半年將震盪回穩

早前人民幣再度跌破6.4，A股和債市均出現一定的調整調整。投資者感到疑惑的是，鄰國貨幣日圓則時隔近二十年跌破128，貶值幅度更為凸出，但日經指數卻出現上升。當然，大家也會察覺，中美息差呈現倒掛，人民幣會否逆轉此前的強勢，值得研究。

不能否認，第二季度人民幣呈現貶值壓力，當中中美經濟政策分化是背景因素，此外跨境資本流動亦較為明顯。

(CNS)

一、環球投資機構減持債券、中美息差收窄甚至是倒掛的背景下，債券市場資金流出的壓力將持續，今年2月和3月份外資在銀行間市場累計減持債券約人民幣1920億元，趨勢在第二季度將繼續。

二、第二季度內房外債償付壓力較第一季度明顯上升。參考公開數據，第二季度償付規模約180億美元(今年全年約550億美元)，考慮內房目前在境外發新債以還舊債的難度增加，除了出售海外資產之外，部分債務可能要通過兌換內地資金為美元來償付。

三、第二季度為內企分紅較集中的節點，外資在收到分紅後也很可能會兌換成美元流出中國。

四、因中美息差收窄，離岸人民幣定期存款規模可能會明顯下降。海外機構和個人也常使用離岸定期存款的方式來進行套息和套匯，隨著人民幣存款利率下降以及貶值預期出現，部分存款也會兌換成美元流出。

顯然易見，第二季度是人民幣貶值壓力較大的集中期，不過，下半年人民幣匯率有機會回穩。

早前，人行降準但利率卻不變，投資市場理解為穩匯率的啟示，第二季度貨幣政策影響深遠，減息不進行，難免成本將由股市和債市來承擔，政策邏輯意味著股債需承擔穩匯率的成本。

在經濟處於挑戰階段，穩匯率亦讓貨幣政策難以全面寬鬆，對股市形成一定的挑戰。

在中美利差轉負和疫情衝擊的背景下，估計人行目前似乎依舊重視匯率。至4月底及5月初當上海疫情受控後，貨幣政策應該較為清晰，屆時投資市場將對匯率、股市和債市有著更為明顯的部署。