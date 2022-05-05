加息半厘後如何評估資本市場

聯儲局如期加息50個基點，香港隨後亦將基準利率上調50個基點至1.25%。除加息幅度外，投資市場亦同步關注聯儲局對未來經濟表現、預期加息步伐及縮表速度的看法。因美國加息，導致與港息存在息差，套息活動將觸發資金流出香港，最終或令香港利率上升至與美國趨同。

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加息半厘符合投資者預期，因聯儲局並排除今年內單次加息0.75厘的機會，短線利好投資市場氣氛。當中，對環球科技類股份有積極的支持作用。因環球外匯市場已經提早反映利率因素，估計中短期內美元升值預期明顯下降。不過，在加息的環境下，企業的債務及貸款利息負擔明顯加強，需要謹慎看待美國企業的增長能否對沖利息的上揚。對環球資本市場，加息周期確定，對一些利率敏感的股份將產生影響，息差擴大，短線利好傳統銀行金融類股份，對有較大美元債務的企業則造成壓力。因利率預期在過去兩周已經充分反映，加息明確化，掃除短線不明朗因素，特別在科技類股份的帶動下，對股市短線表現有利好作用。在選擇上，個別股份的表現將有分化，並以利率影響作為篩選標準。與此同時，需要留意環球通脹以及能源價格的變化，以作未來進一步的部署。

不過，始終因受地緣政治局勢及疫情發展等眾多不明確因素影響，美國加息步伐較難預測。目前本地銀行體系結餘超過3000億港元，至於銀行何時有加息壓力，需視乎市場對資金的需求，影響因素包括股市表現及IPO等。港元兌美元5月4日最高報7.849，已逼近7.85弱方兌換保證水平。

需要留意的是，聯儲局正在進行歷史上最大規模的縮表，回收美元流動性，中長期將引導資金回流美國，支持美元匯價。在加息持續、經濟下滑壓力加劇的背景下，美股將加劇波動。在加息下，中線美元指數暫時難言見頂，新興市場在短線反彈後或仍存壓力。目前美國就業市場彈性較弱，到了8至9月失業率或觸底回升。一旦美國失業率上升、經濟放緩信號進一步明確，聯儲局核心矛盾亦將由高通脹切換至經濟放緩、失業率上升，若美股呈現重挫，屆時聯儲局將暫停加息，估計加息止步節點於年內。目前，新興市場仍面臨強美元和利率的壓力，若內地疫情控制和穩增長政策出台，中線將有助於新興市場跑贏環球股市。