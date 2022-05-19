近日筆者接受央媒訪問，討論外資重臨中資科技股的新形勢。自今年開始，多家中資金融股份股價持續調整，但不少國際資產管理公司卻選擇加倉。這象徵著部分外資機構對内地投資市場依然長期看好，内地資產吸引力仍存，尤其是針對一些低估值、高品質的公司。究竟我們如何看待近期國際投行全面看多中國科技企業的現象，原因何在？投資者對中國企業的信心來自於甚麼，長期而言，如何看待中國經濟和中國企業發展。

自年初開始，環球資本市場經歷了五個半月的震盪挑戰，環球通脹、利率波動以及一系列外在因素導致國際科技企業的估值出現明顯回落，資金在尋找新的方向及新的目標。中國科技企業為環球市場重要的一部分，在面對這一輪的環球整固前，已經提前完成調整。在中國穩定的經濟政策下，中國科技企業的魅力再現，而且估值吸引。加上中國經濟發展在經歷一系列挑戰後，在不斷推出的穩經濟政策下，基礎更加穩固，為中國科技企業未來的增長點帶來更大的支持。

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中國經濟及科技市場在環球市場中具備獨特的優勢，首先是環球最大的市場，為企業的發展提供穩定的後盾。國策對科技產業發展非常支持，同時亦對公平市場準則定下方向，發揮產業及消費市場之間的協同效應，政策在產業發展上的效率遠遠高於其他競爭對手。例如，在新能源發展及互聯網科技產業的發展上，政策配套甚到位。

中國經濟在過去數年維持穩定的增長，通脹穩定，外貿在環球市場中保持穩定的競爭力。近年在可持續發展及科技創新等等領域，政策不斷推陳出新，在經濟領域挑戰上，以不斷瞄準問題，針對性解決，如近期的流動性及內需政策方面，及時應對實體經濟上的變化。在龐大的內需市場的優勢下、科技及金融的發展、再加上節能環保的可持續發展上，為國家未來發展的引擎上，注入動力。在規劃上，已能預視未來長遠的發展，對中國經濟及企業發展絕對看好。

當然，市場依然關心的中美審計監管合作方面，參考内地報告，近期不斷有正面信號傳出。2021年12月國務院發佈《國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定（草案徵求意見稿）》。其後，中證監發布《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法（徵求意見稿）》。在今年4月，中證監就《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）》公開徵求意見，為跨境監管合作提供了制度保障。

早前在3月16日召開的國務院金融委會議，内容指出關於中概股，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。内地將繼續支持各類企業到境外上市。隨後，中證監黨委召開擴大會議傳達學習會議精神，就抓好貫徹落實進行研究部署，並提出繼續加強與美方監管機構的溝通，爭取儘快就中美審計監管合作達成協議。抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持各類符合條件的企業到境外上市，保持境外上市管道暢通，筆者認為一系列信息對後市的布局有一定的支持作用。