外資對中國經濟和資本市場投下「信任票」

筆者早前接受央視新聞及央視環球訪問，論點在本周初播放。在龐大的內需市場優勢下，中國的科技企業、金融企業，以及不同主要城市的多層次發展，不斷有新發展政策出台，筆者對中國經濟未來發展是非常有信心的。

初次之外，央視報告亦有定的參考價值，自今年以來，環球疫情反覆，避險情緒升溫，全球跨境資金流動性波動性上升。但中國資本市場、中國公司對境外投資者的吸引力仍在持續增加。最近，多家國際大型投資機構披露了第一季度持倉報告，中資股被普遍增持。

全球最大對沖基金橋水今年一季度增持了多隻中資股。富達國際旗下的中國消費動力基金大舉增持了互聯網公司股票。摩根大通旗下的旗艦中國基金也對中資股大舉加倉，同時上調了多家中資股的評級。

中國科技企業的不斷創新和生產效率的提升幫助世界經濟在面對滯脹的經濟環境時，有了更多政策回轉的空間，所以中國資產仍然有很高的配置價值。在A股市場，中國資產對外資的吸引力在持續增強。去年全年，外資流入A股市場3846億元，為過去5年最好水平。科創板互聯互通機制下的股票已有近九成被三大國際指數機構納入。今年以來，外資配置型、長線資金對A股市場保持淨流入狀態。

A股在短期內能夠從潛在的寬鬆政策中獲益，並且與長期增長機會保持一致。源於政策扶持和相對低廉的估值，中國股票在長期可能跑贏全球股票。金融領域是在高水平發展的基礎上持續開放，這個會為外資金融機構持續帶來很多的發展機遇，取得持續開放機遇帶來的成果。

(林雯婕攝)

不僅是股市，在資管市場、債券市場，國際資本機構同樣在積極布局中國市場。 近期，四家資管機構先後申請參與合格境外有限合夥人試點並獲批。同時，多家機構正在計劃追加試點額度，擴大中國市場業務規模。

4月末，已有1035家境外機構進入中國銀行間債券市場，繼去年底突破1萬億元以後，今年以來，境外機構每月的現券交易量持續保持在一萬億元以上。中國資產已經不是一個備選，可投可不投，是必須要投，尤其跟蹤全球主要指數的那些大規模的機構投資者，中國經濟總體的基本面沒有根本上的變化。

國際資管機構巨頭的布局動向，一向被視為預判經濟前景的晴雨表。今年以來，無論是在實體經濟還是金融市場，外資都用行動明確表達了對中國經濟前景的判斷。無論是外資參與咱們的股票市場還是債券市場，都反映出外資機構對於中國資本市場的關注和深度參與的決心。外資的這種決心實際上是源於對中國經濟長期向好的一種信心。外資的參與，是在為實體經濟和資本市場投下了一張「信任票」。

中國人民銀行、銀保監會、國家外匯管理局也都表示，將在落實好已經出台的開放政策基礎上，進一步深化高水平對外開放。已是全球第二大股票市場、第二大債券市場，目前外資持股在A股流通市值中佔比在4.5%左右，在中國債券市場中的佔比是3%左右，而韓國、日本市場的外資佔股市流通市值的20%到30%。總的來看，吸引外資入市還有較大的市場空間。伴隨金融開放有序推進，未來外資機構將在中國擁抱更多領域。