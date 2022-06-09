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09/06/2022

半年結前投資氣氛大扭轉

#中國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　近期實體經濟與資本市場好消息頻頻出台，在上月底，國務院出台穩經濟一系列政策措施，涵蓋共六方面，細分三十三項措施，政策的密度及力度均比以往明顯加強。另一方面，目前全國疫情得到有效控制，重點區域如上海已於月初起全面復工復市，一系列生產鏈和供應鏈逐漸恢復。與此同時，早前對科技企業的調控政策看似鬆綁，明顯刺激資本市場表現，投資氣氛明顯好轉。

 

　　效果亦非常清晰，早前出台的政策逐漸發揮作用，一步步促進內地經濟回暖，但市場信心的復甦速度不可能一步到位。受歐洲地緣因素和疫情的雙重影響，環球經濟難以迅速改變震盪趨勢。此外，聯儲局加息的影響，還有待觀察。雖然目前的整體形勢仍不明朗，不過基於整體局勢，估計內地市場最困難的時期已經悄然地一步步遠離。

 

（資料圖片）

 

　　筆者估計中央政府將有力度更大，方向更為精準的穩經濟政策出台。外需目前因受疫情壓抑，短期內較難取得明顯提振。故此，在目前的挑戰下，若要刺激內地經濟，需要在投資和消費領域，持續發力拉動。筆者認為，內地更多的地方政府將持續以發放消費券的形式，刺激內需消費。

 

　　在經濟結構中，特別是在三大投資領域，製造業和基建投資政策成效較慢，而且限制較多，估計內地房地產將成為拉動內需的主力。此外，筆者亦不排除美國放鬆對華貿易的管控，預計隨著美國通脹水準的進一步拉升，美國後續的放鬆力度有可能更將加大。分析6月份市場形勢，較大機會以橫向震盪為主，但可能存在結構性投資機會，投資者需要耐心等待市場的進一步資訊，而在重點關注領域，直接受益於刺激政策的板塊和相關行業，將會是房地產、家電、汽車、物流以及基建等。

 

　　作為總結，筆者建議讀者可重點關注三項指標值，首先5月31日，國務院印發《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，提出六個方面33項具體政策措施及分工安排。其次、國家發改委6月1日指出，要加快建設全國統一大市場，為構建新發展格局提供堅強支撐。最後、參考內地文化和旅遊部最新數據中心測算，端午節假期旅遊出遊人次按可比口徑恢復至2019年同期的86.8%，趨勢正面，為內地旅遊交通等板塊注入信心。

 

 

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