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23/06/2022

從側面數據觀察外資如何看A股

#A股 #北向資金 #ETF
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　環球資本市場震盪，資金一直在尋找投資綠洲。參考近期中國宏觀經濟數據，一系列數據均指向穩定復甦，並無出現外圍市場的通脹及利率挑戰，故此，為尋找更好的投資機會，外資基金及金融機構加強調研A股上市公司，頻率及次數均大幅飆升，反映出投資者正加強布局新一浪的投資機遇，亦反照出投資者存在龐大的投資需求，而投資的基礎是研究及分析，研究機構正率先調研，爭取商機以及滿足投資者的投資需求。

 

　　若觀察數據，北向資金持續淨流入，顯示外資明顯看好中國經濟。自5月以來，北向資金持續淨流入，越來越多的海外機構看好中國。首先，不少國際知名對沖基金、主權基金等外資機構頻頻調研A股上市公司。參考內地報告，今年第一季度外資機構調研A股上市公司達2072家（次）。自第二季度以來，這一數字已升至2437家（次），較去年同期的1236家（次）增長近一倍。

 

(資料圖片)

 

　　環球投資者正透過不同途徑積極布局A股，當中互聯互通的北向交易更是重要的投資途徑。投資者透過研究機構的分析及布局，進行跟進的買入，從趨勢可見，投資者信心復甦明顯，正加快建倉A股。與此同時，A股的聯動市場港股，同樣在低位中復甦，也印證了投資者的信心，中國經濟發展與實力正吸引環球資金投資中國資產。除了互聯互通交易，不少國際交易所亦推出以中國股票為基礎的交易所交易基金（ETF），投資者交易意願在近期亦大幅飆升，不少在海外上市的ETF產品，吸金力強勁，反應環球投資者資金正從不同的途徑高速持續流入中國股市。

 

　　中國經濟實力強而穩定，而中國股票的投資價值更是不能忽視。不同的國際指數機構，均將中國指數納入環球旗艦指數，反映出中國經濟及企業的實力，投資者無法忽視此發展趨勢。當中MSCI等指數正認證了相關發展趨勢，A股正透過不同的環球指數擴容，不少新的企業被納入指數，成為重點投資標的。

 

　　環球投資者熱烈跟蹤中國市場的投資機會，與此同時，透過不同的旗艦指數，大量主動資金及被動資金正趕緊追蹤中國股市及中國股票，相關趨勢對內地投資者亦甚具參考價值，穩定的經濟，投資者的熱情，正拉動中國股市正成為環球市場的重要投資焦點。

 

 

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