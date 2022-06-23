從側面數據觀察外資如何看A股

環球資本市場震盪，資金一直在尋找投資綠洲。參考近期中國宏觀經濟數據，一系列數據均指向穩定復甦，並無出現外圍市場的通脹及利率挑戰，故此，為尋找更好的投資機會，外資基金及金融機構加強調研A股上市公司，頻率及次數均大幅飆升，反映出投資者正加強布局新一浪的投資機遇，亦反照出投資者存在龐大的投資需求，而投資的基礎是研究及分析，研究機構正率先調研，爭取商機以及滿足投資者的投資需求。

若觀察數據，北向資金持續淨流入，顯示外資明顯看好中國經濟。自5月以來，北向資金持續淨流入，越來越多的海外機構看好中國。首先，不少國際知名對沖基金、主權基金等外資機構頻頻調研A股上市公司。參考內地報告，今年第一季度外資機構調研A股上市公司達2072家（次）。自第二季度以來，這一數字已升至2437家（次），較去年同期的1236家（次）增長近一倍。

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環球投資者正透過不同途徑積極布局A股，當中互聯互通的北向交易更是重要的投資途徑。投資者透過研究機構的分析及布局，進行跟進的買入，從趨勢可見，投資者信心復甦明顯，正加快建倉A股。與此同時，A股的聯動市場港股，同樣在低位中復甦，也印證了投資者的信心，中國經濟發展與實力正吸引環球資金投資中國資產。除了互聯互通交易，不少國際交易所亦推出以中國股票為基礎的交易所交易基金（ETF），投資者交易意願在近期亦大幅飆升，不少在海外上市的ETF產品，吸金力強勁，反應環球投資者資金正從不同的途徑高速持續流入中國股市。

中國經濟實力強而穩定，而中國股票的投資價值更是不能忽視。不同的國際指數機構，均將中國指數納入環球旗艦指數，反映出中國經濟及企業的實力，投資者無法忽視此發展趨勢。當中MSCI等指數正認證了相關發展趨勢，A股正透過不同的環球指數擴容，不少新的企業被納入指數，成為重點投資標的。

環球投資者熱烈跟蹤中國市場的投資機會，與此同時，透過不同的旗艦指數，大量主動資金及被動資金正趕緊追蹤中國股市及中國股票，相關趨勢對內地投資者亦甚具參考價值，穩定的經濟，投資者的熱情，正拉動中國股市正成為環球市場的重要投資焦點。