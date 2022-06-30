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30/06/2022

回歸25周年，金融市場更添喜慶

#ETF通 #回歸25周年
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　經過不斷的發展，互聯互通伸展至ETF，為香港回歸25周年的金融市場，帶來喜慶。ETF對不少投資者而言是一種新的投資産品，是建基於滬港通及深港通機制下新的産品擴容，故此，為保障投資者的利益、加強風險控制有一定的重要性，按此，監管機構設立了門檻，確保被納入的基金規模不能過於細小，較大型的基金，流動性一般較高，而且對相關基金前中後台形成一定的規模要求。與此同時，因相關ETF旗下股票必須是已經滿足互聯互通機制要求的證券，故此投資者在投資上將更有保障及把握，將較少機會出現風險事件，往後互聯互通持續擴容，ETF之下的證券亦會同步擴容，選擇上亦會擴大。

 

(資料圖片)

 

　　考慮在ETF標的納入上，存在一定的門檻要求，以保障投資者的利益，以及提升相關風險管理的要求。交易所ETF過去6個月日均資産規模達15億元人民幣，且其成份證券以滬深股通標的股票為主；聯交所ETF過去6個月日均資産規模達17億元港幣，且其成份證券以港股通標的股票為主，不得屬合成ETF、槓桿及反向産品。

 

　　此外，納入標的的ETF須同時滿足上市滿6個月、其標的指數發布滿一年等要求。原則上標的ETF每半年調整一次。滬股通ETF、深股通ETF、港股通ETF的首次納入考察截止日為2022年4月29日。後續，相關機構將公布首次納入港股通的ETF名單及生效日期，聯交所證券交易服務公司將公布首次納入滬股通的ETF名單及生效日期。

 

　　投資市場對優質ETF的需求將大幅增加，與此同時，隨著需求的增加，優質ETF的發行量亦會同步增加。資金量大增加，會按投資比重流入相關個股，無論是主動資金或被動資金，將會大幅流入ETF組合內的個股，刺激成交量，對穩定股價有極大的幫助，與此同時增量資金亦屬優質投資者，提升相關股份優質股東的比例。

 

　　雙向開放意義重大，中國資本市場的開放為環球市場帶來更優質的投資選擇。自2014年開始互聯互通不斷擴容，交易産品的廣度、深度不斷持續發展，愈來愈多優質的投資産品讓跨境投資者選擇，提升投資組合的多元化，從風控及回報上，帶來更豐富的選擇，讓國際投資者乘搭中國的經濟快速列車，也讓內地投資者在中國的國際市場中，接觸到更多的投資品種，讓環球投資者透過互聯互通的雙向開放，將投資哲學、價值投資、投資選擇以及風險管理融合，讓A股市場一步步成為國際投資者的焦點，成為投資者不可忽略的投資選擇。

 

　　一般投資者資金量有限，從風險管理角度，難以瞄準全套或所有指數股、藍籌股、或若干産業及板塊龍頭股。ETF的設立，不同的ETF有不同的投資主題，含有不同的權重股或龍頭股，投資概念清晰，讓投資者透過投資相關主題的ETF（即交易所交易基金），進行分散式的投資，將有限的資金，分散到不同的權重股當中，在多元化投資的同時，便利風控管理。與此同時，基金在交易所上市，流動性高，便利投資者的理財及流動性需要。

 

　　中國經濟環境穩定，預期下半年經濟增長更將強力反彈，不少投資者均提前布局。當中，五月份及六月份的經濟數據呈現明顯的反彈，大幅提振了投資者的信心，與此同時，不少經濟及産業政策出台，為未來的投資及內需市場帶來很大的拉動作用，筆者估計在未來一個季度，外資將持續淨流入，看好中國股市，中國股市將成為環球動蕩資本市場的投資綠洲。

 

 

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