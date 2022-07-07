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07/07/2022

如何判斷國家疫情防控趨勢

#新冠肺炎 #動態清零 #疫情 #中國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　踏入下半年，環球資本市場依然多變，從擔憂通脹演變為擔憂經濟增長動力不足。而疫情方面，環球不斷出現新變種，挑戰仍存。投資市場特別關注國家疫情政策及防控，目前最新的情況是因時因勢制定核酸檢測，「一刀切」並非首要選項。

 

　　筆者認為，投資者需要留意近期國策，參考近期國務院聯防聯控機制説明，國家會科學制定核酸篩查策略，避免盲目擴大範圍開展全員篩查，嚴格落實「九不准」情況，同時發布第九版新冠肺炎防控方案，更加科學制定了疫情防控策略。

 

　　與此同時，國家衛健委表示，要求各地為核酸檢測機構設立「紅綠燈」，嚴格追究違法犯罪行為。工信部也取消了通信行程卡「星號」標記。觀察近期地方形勢，多地已開始降低常態化核酸頻率，取消低風險地區人員流動核酸檢測要求。整體而言，在國家「動態清零」的主方針下，筆者估計常態化核酸仍將是主要防疫的工具，而國家防疫政策會在這個基礎上不斷優化，指定科學化的疫情防控策略，特別是目前病毒仍在不斷變種，挑戰尚未消除。

 

(iStock)

 

　　在穩經濟的背景下，國際貨幣政策尤其重要。參考6月份貨幣流動性數據，依然十分寬鬆，經濟復甦加上寬信用回暖，當然，信用及流動性結構仍需持續改善。參考國務院觀點，內地貨幣政策維持穩健，並無超發貨幣。不過，為應對新挑戰而特別預留空間，人行第二季度例會特別去掉了「保持宏觀槓桿率基本穩定」的論述。此外，國家貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦，亦將充分運用支持中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。參考官方言論，國家在規劃上更有可能考慮增加不計入赤字的特別國債發行。

 

　　從趨勢看，國家貨幣總量及結構持續優化及增長。目前，內地資金面持續寬鬆，寬信用維持。在貨幣領域，6月份MLF等額操作為人民幣（下同）2000億元，為維護半年底流動性平穩，人行早前在公開市場操作淨投放4000億元，長期資金維持平穩，而短期資金則圍繞著政策利率而呈現波動。

 

　　在信用領域，內地5月份社會融資超預期上升，主要受政府債、企業短貸及票據融資所支撐，此外，在國策上，國家繼續增加對小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建等的支持。概括而論，國家貨幣政策仍以量寬為主要方向，同步發揮總量及結構雙重優化的功能。筆者估計在政策上，國家將對受疫情影響行業持續提供支援，往後亦需要同步留意增量工具，如特別國債的發行，重點支撐經濟發展。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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