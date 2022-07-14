香港新股市場下半年能強勢回歸嗎？

筆者早前與內地財經界朋友討論新股市場，自下半年開始，香港新股出現了一波上市小陽春，港股IPO市場回暖主要有兩個原因，首先是市場氣氛改善，不似在疫情嚴峻時的上半年新股乏人問津及認購。此外，企業需要趕及6月底前印發招股書及上市，因財報只需披露至去年年底，若果再晚些上，則可能要披露上半年財報。

不過，當新股在本周陸續上市後，持續跌破招股價。這些新股雖然能夠上市，但是集資過程依然比較艱難，而且跌破招股價的比例相當高，市場還是需要時間全面復甦。回看上半年新股市場，投資氣氛主要是受到一系列問題的影響，例如疫情、利率因素，再加上一些地緣因素，這些也導致了上半年新股市場出現不穩定的情況。下半年如果高通脹持續緩解，利率因素也能有所緩和，對新股市場而言，亦屬一個比較有利的背景。

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細看上半年的資本市場形勢，港交所(00388)的IPO熱度存在極大的挑戰，環球排名急跌。受全球市場氣氛影響，香港新股市場表現放緩，上半年有24家IPO新股集資，總募資額爲港幣178億港元，較去年同期下降約92%。工業市場、資訊技術、媒體及電信、醫療保健及生命科學繼續成爲香港IPO市場的主要貢獻板塊。

與此同時，地緣因素的影響將明顯推動中概股回到港股市場上市，可以預計下半年市場肯定會勝於上半年。需要留意的是，7月份這種市場回暖的情況能否延續，仍需要繼續觀察。從目前的情況來看，今年的市場狀況有較大的改善空間。

本月市場的確呈現轉勢，參考報告，截止到7月16日將共有15家新股企業相繼上市。在昨日上市的企業包括天齊鋰業(09696)、名創優品(09896)、諾亞控股-S(06686)以及湖州燃氣(06661)在內的4家新股登陸港交所，不過上市表現相當一般，估計與周初市場大跌有關。

筆者在過去一周，多次接受內地央媒採訪，討論到國家經濟復甦的影響，宏觀經濟改善，企業微觀經營環境將同步優化，對企業盈利有所支撐。就是相關盈利的增長成爲企業估值上揚的重要指標。港股二級市場投資氣氛改善，新股市場的氣氛將一步步回暖。屆時，香港資本市場，特別是新股市場將迎來真正的春天，重新登上環球集資中心的首席位置。