聯儲局正式加息75點子，後續持續再加息75點子的機會有多大？從目前判斷，可能性低於7月份此次的加息，不過整體加息步伐可能不會快速逆轉或放慢。從聯儲局的態度可見，75點子的加息是不尋常的大幅加息。雖然表示下次會議上加息75點子仍有可能，但這將取決於未來發布的經濟數據。

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粗略評估，聯儲局的標準加息步伐應為50點子，目前美國的經濟已經在逐步減速，而通脹或已見頂，故此通脹預期也出現下跌跡象。因此，聯儲局繼續實施75點子加息的動力已經大幅減弱。當然，整體的加息步伐不會快速減速，始終目前美國的通脹已經傳播至不同的領域，後續通脹即使減速，回落速度亦不會快，可能呈現高位震盪。目前聯儲局正尋找印證通脹能持續回落到2%水平的證據， 預期後續的加息舉動是正確的。不過，即使經濟出現明顯減速，因目前通脹水平高企和勞動市場仍強勁，這輪經濟減速或有別於傳統的經濟衰退。故此，聯儲局的政策實施預計也將有別於以往單純減息的布局，通脹必須回落至經濟增長趨勢以下，減息才會啟動。因此，9月份加息50點子的機會較大，後續出現利率逆轉的機會較低。

參考目前聯儲局的加息布局，美股存在下調壓力、債券市場將保持高位震盪、美元短期上升動力減弱，但中期仍較大機會轉強，至於原油價格，估計仍將在高位震盪，而黃金價格短短線難有表現。在持續加息下，資本市場面臨的經濟增長轉弱及聯儲局持續加息的雙重壓力。在持續加息下，美國經濟增長會持續減速，而美股盈利預期仍面臨明顯壓力。此外，加息制約了美股的估值，美股短線難有表現。美債市場某程度上已經計入美國經濟衰退、以及聯儲局的利率預期。在短期內，聯儲局預計仍持續緊縮，美債收益率將會高位震盪。

預期歐洲央行後續亦會較快加息，故此，美元指數上升幅度將有所減弱。不過，歐元區面臨「滯脹」的可能性正增加，美國經濟表現仍將較佳，美元較大機會走強。近期原油價格回落，反映了環球經濟增長減慢導致的需求減慢，此外，原油供應亦有所增加。不過，目前地緣政治衝突仍在持續，原油供應仍面臨較大不確定性，參考近期美國原油庫存超預期減少，原油供需格局仍然偏緊，原油價格預計維持在高位震盪。