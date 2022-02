不是「姓」乜,而是「性」乜。每人都有自身的經歷,會影響到他的認識,分析和處事方法。

今年是「息」年,美儲局在加息,人行在減息,美儲局和人行決策者對「息」及相關經濟數的認識,將主宰了美儲局加息和人行減息的取向,故今年認識這些官「性」乜,是十分重要。

(iStock)

80年代美儲局長伏爾克銀行家出身,是德裔,經歷過30年代德國的脫覊性通脹和大蕭條之苦,對通脹極重視,他知道通脹是因「奢」,買、買、買,愈貴就愈買,他本人就是穿最不稱身及最廉價的西裝,因他不信人靠衣裝,他一接任美儲局長,面對個有13%通脹的大局時,就是叫美國人減消費,而不是如不少經濟家寫的只加息,結果是不少美國人響應他呼籲,剪掉信用卡,寄至白宮,以示支持,少了消費,物價有價無市,物價之後必回落,通脹自滅,此事見《Secrets of the Temple》一書,Temple是指美儲局。

之後接任的美儲局長格林斯班、伯南克、耶倫,都一直食伏爾克的高息餘蔭,由3月票據的21厘息和30年債券的15厘息,一直減至今時的近乎零息。期間,雖有些時段加息以壓通脹,如格林斯班期內於1994年曾一年內加7次息共加了3.5厘,以「消滅通脹於萌芽狀態」,但最終還是息減、減、減,原因?白宮及資本家不喜加息。甚麼是美儲局是獨立決策,不受白宮影響,只有白痴才信。

自伏爾克之後,接任的格林斯班、伯南克、耶倫,以及今時的鮑威爾,都是在減息環境下從事,要真加息,無經驗之餘怕尚無戰鬥力。這一如大清是以騎兵驍勇起家,入關之後,養尊處優,再騎馬,怕把馬壓跨,才致不敵太平天國兵及八國聯軍。說了一大圈,只欲指出,今時這批美儲局官員,可能只是紈絝子弟,壓通脹會無方。不過這不打緊,反正拜登委任這新一批美儲局官員都是各有任務,不是以壓通脹為主的。

拜登2022年初委任了4名新儲局成員,Brainard、Cook、Raskin和Jefferson。

美儲局新任副局長是Lael Brainard,華爾街對她的評價是:Lower for longer,息率最終會趨低,即是不要信她加息壓通脹之言,她是隻鴿。

另個Cook,他是:Believe in wielding policy to 「address racial wealth gap」。美儲局有了個新任務:減種族貧富差。

In regards to madatory diversity requirement for corporate boards, she stated 「I would adopt that rule more broadly」,美儲局又要睇住公司管理層要容納各方面參與,此即男女、黑白比列要合法規。

到Raskin則是要:

Mitigate the risks of climate-related events,要「allocate capital and align portfolios fowards sustainable investments that do not depend on carbon and fossil fuels」。

Community reinvestment process to bolster the resilience of low-income communities to climate change。

明白了,Raskin是要搞氣候問題,石油開採方面的撥款有難了。

Jefferson在其2006年文章表示:

Advantages of overly hot monetary policy outweigh the risks of inflation for low-income families。你真估這個官唔到,印多啲錢,雖有通脹之憂,但對窮人是有利的。

對這個組合,高盛第二號人物John Walden認為這個高度政治化的儲局班底,「Does not have the will」 to stop inflation。無guts去打通脹,他謂:

He pointed to Paul Volcker,who led the Fed's brute-force campaign against inflation in the late 1970s and early 1980s. Back then,the Fed raised interest rates by several percentage points in one go, leading to some of the fiercest public protests and political critiques of the central bank in its history. But, ultimately, the policies were widely credited with stabilizing the U.S. economy.

「We might need to bring back Paul Volcker」Waldron said。「And have somebody that would be willing to kind of stay the course without regard to exactly what's going on in the markets。」

今時美股已自高位下跌了近10%,據歷史,當美股已挫10%時,美儲局加息的次數、力度就會少,因為美儲局不敢搞垮美股(圖一),今時市場的看法是:跌得快,好世界,跌得多,美儲局會買的多(圖二)。基此市場已為美股及美儲局之後動作做了個走勢(圖三)。

以羅素2000(中小企指數)是一直跌到8、9月的今年美中期選舉,就回升了,這個估計是計入了今時拜登一如1979年時的卡特,為爭取連任,而不能不去壓通脹,所不同的是,當時卡特找了個壓通脹狂人伏爾克來操刀,而今時拜登是找了班各有自己任務的美儲局官員來辦事,各為求達自己目的,是會似鷹實鴿,息口會Lower for Longer。《資深投資者 石鏡泉》

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)