認識官「性」乜(二)

上周一，有《認識官「性」乜》文，講的是美儲局官，今次講的是人行官，兼講港官。

人知人行行長是易綱，位如美儲局主席鮑威爾，但論學歷關連性，易綱較鮑威爾贏出成條街，鮑威爾是唸法律，不是經濟，但鮑威爾家族富裕，故鮑威爾一畢業，就打理其家族基金，而逐步踏足金融界。

(CNS資料圖片)

易綱畢業於北京大學經濟系，後負笈美國憑一篇關於統計模型精選法而獲得伊利諾伊大學經濟博士學位，並於1992年獲印第安納與普渡大學的一個分校的終身教職，1994年回國，加入中國經濟研究中心，1997年加入人行，歷任貨幣政策委員會、秘書長、司長，2009年成為國家外滙管理局局長。

2016年10月，易綱代表中國(也有其他代表)參加了國際貨幣基金和世界銀行的半年會，該會議決定了人民幣首次被包含入國際貨幣基金的特別提款權(SDR)。在這個要講數據年代，在人民幣要國際化的背景下，在2018年易綱被國務院總理李克強提名為人行行長。

2021年9月28日，在一個論壇上，易綱表示:

1。中國經濟潛在增速仍有望維持在5%至6%的區間，基於易綱專長之一是計量經濟，他此估，有一定可信性。

2。有條件實施正常貨幣政策，目前(指2021年9月)毋須實施資產購買(即美國的QE)。

易綱在《金融研究》有文表示，資產購買不屬於常規貨幣政策工具，而是央行在市場出現問題時才會被逼選擇。易綱認為，長期購買資產會危害市場功能。但如果必須購買資產，應堅持三個原則:

A。央行干預的目的，應是幫助市場恢復正常運作，而非替代市場；

B。干預措施應盡可能走在市場前，快速穩定市場情緒，避免市場進一步失靈；

C。央行應盡可能減少購買規模，縮短持續時間。

從上，可以看到中美央行對QE取態絕不一樣，人行惡QE，美儲局喜QE。

今時人行對併購內房資產開綠燈，可以說也是QE，但要留心的是:只併購優質資產，換言之，一樣可以有賣剩蔗，會有內房破產、消失了的，持有這些賣剩蔗的內房資產者，一樣可以有損失。估計在首季前後，內房爆破之聲，會不斷。

任何央行的決策，都不是由行長說了算，上級、政治都有話語權，美國如是中國如是。

人行是歸國務院管，故人行決策是要配合李克強總理的治國棋盤。李克強任命易綱為行長也包含這考量。

2013年中國經濟陷入困境，時任總理的李克強推出三條:

1。政府不推出刺激經濟的政策，而是逐步縮減國家主導的投資行為，用政治話講是國退民進；

2。去槓桿化，減債務，斬影子銀行；

3。推經濟結構改革，下放審批權，以短痛換取長期的可持續發展。

結果是:有了個臨時的硬著陸，中國GDP增長降至3%，外國「磚」家紛謂指中國崩潰。但三年後，中國經濟均以6%至8%增長。巴克萊稱之為「克強經濟學」，李克強一度稱，是要利用好政府和市場這兩隻手，作為雙引擎，帶動中國經濟。

影響到人行決策的，還有一眾的人物，如習近平、郭樹清、劉鶴、王岐山等，但如一一跟進要很長篇幅，但有一個祖師爺就不能不談，他是列寧。昔人已萎，怎有影響？

看阿爺政策，要先看手影，2016年8月16日，新華網刊登了篇紅旗文稿:重讀列寧《帝國主義是資本主義的最高階段》。為甚麼要舊文重讀？要自己細味及看之後的發展，但先看列寧講了乜:

帝國主義是資本主義自由競爭的必然產物，因為資本主義會導致生產集中，這又會產生壟斷，製造生產被壟斷後，就會有剩餘資本，會轉去做金融壟斷，國內金融被壟斷後，便會向海外輸出資本，為保障這些資本家的利益，便導致帝國主義。

這個帝國主義跟今時股市有乜關係？阿爺不是要求電商、大科技公司不能二選一(這是壟斷行為嘛)，不可獨大(即是不要做帝國)。

股民一般不看新華網，只看財經網，但在中國，如信中國股市是政治市的話，就得財經網與新華網也一齊看。2016年8月，新華網要重讀列寧《帝國主義是資本主義的最高階段》這一篇，應不是只回顧歷史這麼簡單，而應是有所劍指，房住不炒是2016年中央經濟工作會議中提出來的。如今回顧，有否相逢列寧文章恨晚之感覺？在新華網一重讀列寧此文，就對凡可發展成為「帝國主義」的企業就多個心眼，及時走貨，是否Very Good？

不少投資者認為中央再沒有出甚麼新管制招，就可股市太平，可能樂觀了點。「帝國」如不拆為小國，成嗎？在2021年之前，會見到不少帝國、半帝國搞收購合併，但今後，「帝國股」要自我矮化才成，看來日後還有不少以「股」代息事出現，所謂「股」不是派自身的股，而是派投資了的公司的股，此即以前泊了大碼頭的小股會很高興，但今時這些大碼頭要與這些小股斬纜了，小股孰生孰滅，自家打拼，我等小投資者要好好及早跳船了。

2016年中央提出「房住不炒」，但市場仍炒到2021年才知死，去年中央提出「去壟斷」要炒多幾多年，市場才知死呢？

講完京官講港官

今時，港官均是AO系，英國佬訓練AO最叻是寫報告，並無叫他們揸槍上陣，有災難，是去現場巡視，但無力、無技術，亦無認識去救災，今時爆疫是要救災，但就由於Operation行動力弱，故防疫措施是千瘡百孔。

1。為何空少空師可以免檢，沒有這個播疫群組，香港會搞到如今咁大鑊？

2。黃大仙祠都不許上頭注香，為何不勸車公廟眾不去逼爆車公廟？你畀我做？我會安排人手，必要人距1.5米，話之你排到去赤柱，初三排不到，就排到正月三十。不如是作？唔好話我黑心，初三之後加五至七日，港疫唔爆到七彩至奇，病源？車公廟上香客。

3。有些檢封樓宇居民，未有結果已可自由出入。

4。叫人自由DIY檢測？無腦，我要搵食，檢出陽性都唔出聲啦，瞓幾日，好得就瞞天過海，唔好得至打999，至於期間播左幾多毒？唔關我事。

防疫要如捉賊，要N方考慮，不單前後樓梯要封住，尚要防埋天台賊搭直升機。這些行動細節不是AO班民官和專家們可考慮到的。所以要香港防疫有效，請特首你讓位，不要再做防疫總指揮，由有紀律部隊訓練的人接手，香港才有望走出疫情，有四句贈今時的防疫AO官:

「防疫無方，害苦港人，恬不知恥，竟還攬功」

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。