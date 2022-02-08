港府抗拒像國內的全民檢測，堅持「一國兩制」，因為港府認為自己的「動態清零」是較內地的全民檢測優越。但「動態」了三數月，到2月7日，就日爆600餘宗疫，有61個指明地方人士要納入強檢，這是否也是變相「全民檢測」？

(iStock資料圖片)

港府還訂了千萬劑DIY檢測劑，這也是否變相全民檢測？這些DIY檢測，一定會給出港府個清零的感覺，但真可以有效測到嗎？有兩個視頻讓大家看，一個應是港府的宣傳片，一個是耳鼻喉科醫生的建議，有幾多的DIY可以做得其法，不得其法即是驗了也無用。其實目前做檢測的熟手人士，也是否真撩鼻得法？不得其法，檢測結果也是陰多陽少，結果就是不明源頭遍地開花。

爆開花了，港官就謂:

重設火眼實驗室，提升檢測量由10萬次/日至30萬次/日，但又表示當日在中山紀念公園體育館設置的那個，現在都不知道當時的物資放哪裏！火滾，你講過期了，棄堆填區還好，有用醫療物資不知放哪裏，請特首追究誰失職了。

如沒有人手、沒有物資，叫阿爺幫手啦，不要為了你那Little pride，使到港人都變病壞。今年1月上旬天津爆疫，先後有三次全民檢測，近千萬人口全面檢測用時最長是48小時，最短是12小時，天津啲官做得快，因為做慢了會被廢。特首、港府的「動態」要動幾多日呢？無人負責制，二十日、三十日，都可以囉。

《人民日報》，中國國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，都認可港府的「動態清零」措施，但看國內文章要有個認識。

(1)幾好，但……(之後有建議)；

(2)好唔掂，XXXXX(之後是上綱上線)。

動態清零關鍵是快速處置

《人民日報》和梁萬年是不會鬧到你開巷，但唔該細心看人家的建議，梁萬年的話是:「動態清零」關鍵是快速處置。

梁萬年講的快速處置，可用16個字來總括:

「快速發現、快速處置、精準管控、有效救治。」

各位，你認為港府做到嗎？

梁萬年亦講:

可能有幾個技術手段，一個技術手段就是擴大核酸檢測，來盡早的更快更全面的把可能的傳染源把它找到。第二點就是說還是得密切接觸者進行有效的追蹤。第三點，我感覺就是我剛才說了社區層面的防控是最重要的，社區層面其實真正把責任能夠落實到每一個居委會，每一個街道，甚至每一個門樓的時候，這一塊的責任感是非常的重要。

歸納起來是:

(1)檢測要快，要盡快找到源頭。

港府要增加的檢測能量，可否不雨露均霑地去測全港疑病患者，而是要集中一些力量，專去追源頭。

港市民已十分配合抗疫，光增加檢測站是沒用的，派籌啦，派籌就是分流，亦是方便使要檢測者安排時間。

(2)對密切接觸者進行有效追蹤。

要不要請回退休CID去做這事？亦要對安心出行改程式，可以有追蹤功能。

(3)把控好社區防控。

要發動業主委員會，去做好每幢大廈的防疫，被檢封的樓宇如無業主委員會就由港府派人做守門人，你食肆要減人流，住宅樓宇又怎不要減人流？

港府要汲取空少、空姐教訓，千萬要確保陸路貨運司機的有效防疫，失敗了，港人就要吃120元一個的黃芽白，這會害苦基層生活，民怨不生才怪。港官們可有考慮到？還是本屆政府任期將屆，可以A字膊？

昨天筆者文有講港官，錄如下:

今時，港官均是AO系，英國佬訓練AO最叻是寫報告，並無叫他們揸槍上陣，有災難，是去現場巡視，但無力、無技術，亦無認識去救災，今時爆疫是要救災，但就由於Operation行動力弱，故防疫措施是千瘡百孔。

1.為何空少空師可以免檢，沒有這個播疫群組，香港會搞到如今咁大鑊？

2.黃大仙祠都不許上頭注香，為何不勸車公廟眾不去迫爆車公廟？你俾我做？我會安排人手，必要人距1.5米，話之你排到去赤柱，初三排不到，就排到正月三十。不如是做？唔好話我黑心，初三之後加五至七日，港疫唔爆到七彩至奇，病源？車公廟上香客。

3.有些檢封樓宇居民，未有結果已可自由出入。

4.叫人自由DIY檢測？無腦，我要搵食，檢出陽性都唔出聲啦，瞓幾日，好得就瞞天過海，唔好得至打999，至於期間播左幾多毒？唔關我事。

防疫要如捉賊，要N方考慮，不單前後樓梯要封住，尚要防埋天台賊搭直升機。這些行動細節不是AO班民官和專家們可考慮到的。所以要香港防疫有效，請特首你讓位，不要再做防疫總指揮，由有紀律部隊訓練的人接手，香港才有望走出疫情，有四句贈今時的防疫AO官:

「防疫無方，害苦港人，恬不知恥，竟還攬功。」

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)