港狂爆疫，阿爺整治。俄烏待戰，美加息近，四煞臨門，何來塵埃漸落？仲話入市？且聽道來。



1.港狂爆疫



一兩周前，筆者確憂港狂爆疫，因為投資者，包括筆者，可以中招，分分鐘人到天堂，錢在股票行，故當時筆者就動一切可動用的力量(其實就是這個方格)來籲防疫、抗疫，罵港官不作為，沒有了安穩的香港大環境，港股的小環境可以好？橫撇一筆，筆者的自我小小動員，是自覺式的，不是待習主席出聲後才做，炒股要有前瞻性，炒亞爺出招都要有前瞻性，不然就被人指摘做傳聲筒。



今周之後，大家會感嘆為何之前港官不做，又或做又做不妥之事，突然被執正。唉！真是應了之前亞爺指摘:要查找不足、深層次矛盾，為官避事平生恥。議而不決，決而不行，行而不果。以前忍你，因對港內部問題，仍是兩制，但今時面對防疫，750萬人的安危(也是14億人一部分)亞爺必要行科學抗疫的「一制」。



今時班官醒？，望他們昨日之我不可留，今日之我日日優，則香港有望在三至六個月內抗疫有成，通關有望，怎不叫「疫」塵漸落？



2.阿爺整治



上周五(18日)，又謂美團(03690)被整治，恒指狂瀉400多點。唉！自螞蟻事件後，在阿爺講不要壟斷後，大家就要知道科技股之所以受不理性追捧，是信科技就是力量，羸家？哂(Winner take sall)。但阿爺「性」乜，筆者2月7日有文《認識官「性」乜(二)》，講重讀列寧帝國主義是資本主義的最高階段，結論是:2016年中央提出「房住不炒」個市場仍炒到2021年才知死，去年中央提出「去壟斷」要炒多幾多年才知死呢？



上周五美團事件一再告訴投資者，靠壟斷才可有錢賺的科技股，不是打壓不絕，而是已有了個金剛箍，再無easy賺，大戶已經醒水，今年來，已轉買傳統經濟，故股路不是不通，而是投資者要落「馬」車或其同類「車」，當其他投資者仍在科技路上淌血時，醒目投資者宜改上「龜」車如中移動(00941)，飲吓「啤」酒，響應亞爺全民運動，支持下「運動」股，再留心下兩會講乜，避開整治塵，仍可以股路無阻的。



3.俄烏待戰



西方傳媒只報道白宮的謊言，話上周三(16日)俄會攻烏，無攻了，拜登就改口話俄好快會攻烏，傳媒又眾口謂:快啦，快啦！嚇到小投資者鼻哥窿無肉，成大鱷羊牯，唉！美俄真開打，仲買乜鬼股吖，買隻燒鵝食，等核子塵四散，做隻飽鬼算了。

(iStock圖片)





2月14日筆者有文:《西線無戰事？》，文末結論:



美俄烏的表面問題是北約要東進以鉗掣俄羅斯，而俄羅斯則要指定那些地方不能放導彈，在今時導彈射程千里、萬里的事實上，這些地面的近距離軍力部署都是擺擺樣的，北約敢佔俄羅斯一吋土地？而俄羅斯又真怕你把導彈放在家門口？軍事大國一打起上來，較量的，不是第一輪打擊，而是第二輪的報復性打擊，亦因此，所謂擦槍走火，是幾無可能，在動口不動手的冷戰局下，是口震震，但可？的。



兩大國戰免，但冷戰、地區小戰(梗係在烏克蘭境內打啦，唔通在華爾街，在紅場打咩)則難免，這種小衝突分分鐘會擾攘N年，但一如敘利亞戰事，打咗十多年啦，幾時有影響到歐美、中港股市？



今周，烏克蘭境內會是逼擊炮聲隆隆，留心是逼擊炮，打得幾遠，會否打到來港交易廣場、美華爾街，你諗諗。唉！凡開炮內戰，死傷的仍是烏克蘭自己人民。



4.美加息近



美儲局在加息事上，時鷹時鴿，投資者如隨波逐流，易被左一巴右一巴。



筆者一直認為今時美儲局是以保美股為上，寧忍通脹，而不肯真加息，真收水，並認定美儲局長鮑威爾是隻插上鷹毛的鴿，這個觀點筆者已寫到手軟，文章有2021年12月20日的《加六次息！？講笑啦》、2022年1月17日的《美儲局可以加幾多息？》等等。



在《美儲局可以加幾多息？》文結語:



筆者和Kyle Bass認為美儲局加息可以口狠手不辣，是因為今時美國經過N年QE，已轉化成個hyperfinancialized超級金融化的社會，在個hyperfinanicalized的社會裏，「息」是操生殺大權的。筆者小學讀有《插秧女》一文，其中有兩句:「四月又五月，更盼分龍雨」，沒有這個4、5月的及時雨，秧苗將乾死，全年將顆粒無收。如聯儲局收乾水，美股死，可以嗎？



在這一兩周市場已有人料今年12月不加息(圖一)。



美儲局應加息而不加，有何後果？衰退或通脹狂升(圖二、三)。到美儲局不能不出手時，美儲局就會重犯歷年來的老路，帶來經濟危機，又再度QE(圖四)。





投資者玉律:不立危牆下，趨吉避凶。諗下中國國策支持之股，就可遠離這回煞。





投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



