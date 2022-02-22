烏克蘭炮聲隆隆，投資者應要扮耳聾，但一定要睜大眼看兩樣。



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(1)請再看筆者2月17日文:《中招了，怎辦？》，病疫仍重，要識多啲防疫知識和了解防疫的湯水、中藥。醫管局無教你㗎(今後有了)，如不幸中招，人到天堂，錢在股票行時，話之你炒股賺過億，於你何益。在疫情重時，投資於防疫知識，重於投資買股。



(2)不要再看CNN、Bloomberg、CNBC以及不少傳媒(不點名了)，他們都是白宮有知或無知的傳聲筒，君不見上周爭相走報2月16日，俄攻烏。結果？筆者就唱反調，於2月14日為文《西線無戰事》，結論是:口震震，但可瞓。為甚麼敢逆白宮這個權威消息發布者？簡單:看RT. com、Euronews.com, France 24.com，尤其是RT.com是俄羅斯電視台，聽雙方陳詞，始可有機會找出真相，不是盲見假象。



你看這三個電視台，都有報道，烏克蘭總統叫不要再講俄羅斯會幾時幾時攻烏，他尚challenge《以色列時報》記者:你有確切俄攻烏時間，請告訴我（圖一）。







唉！被人打的人都話無人打佢住，但旁邊鶴就亂叫你就俾人打嘞。仲要看西方傳媒？改看RT. com、Euronews.com、France 24.com，你會有不一樣的資料，才可望有正確判斷。



這些非美國傳媒報道了甚麼？美國成日話，你俄攻烏，我制裁你。拜登點回應，港投資梗少聽過，因為港傳媒少引用RT.com。



2月20日，普京話:Russia is immune to sanctions（圖二），點解會對西方制裁有免疫力？普京講兩點:(1)自2014年已被制裁啦；(2)你西方點樣都會找藉口制裁俄啦！即是:民不畏死，奈何以死畏之。俄不畏制，奈何以制畏之。







普京不是空口開炮。



歐盟官員也謂「制裁俄羅斯會有反彈」，意指殺敵一千，會自傷八百（圖三）。







雖然此位歐官講如俄攻烏，歐盟也會做制裁，但歐盟不是一國，而是27國，可以制裁，但制裁乜，是否會傷到俄羅斯筋骨，而不傷到歐盟，難說。



俄羅斯又怕不怕你歐美制裁？怕的。但你美國/北約破壞之前對俄羅斯安全的承諾，即是已開火啦，會不出手遏止？



在東西德合併時，北約與美國曾承諾當時的蘇聯，北約不向東拓（圖四）。1991年3月6日，在波恩簽的條約表明，東西德合併後，北約不拓大，簽約者有美、英、法、德。但到1992年美國違約並實行「Wolfowitz Doctrine」，當時蘇聯分裂，力弱，便忍你囉；今時俄羅斯有力，就要追北約遵約。近日普京明確聲明，北約不可東進一寸，前幾天北約話俄羅斯提出北約不可接受的條件(即普京要求北約不可東進)，於是俄羅斯就延長與白俄的軍演，並射了枝可攜核彈的超音速導彈。



烏克蘭總統可能收到這情報，未開完歐洲安全會議便提早回烏，這個急急腳走，反映一事，就是烏總統在這個歐洲安全會議上，得不到歐美對他足夠的安全保障，便只好棚尾拉箱早走。如果歐美對烏克蘭有足夠的安全保障，他不會不拿回那個宣言才凱旋回烏？



各方有死穴就有得傾



烏總統一回烏後就稱欲和普京會談，因他明白邊個揸莊，核戰是不易開打，但再爭拗下去，戰場一定在烏克蘭而不是在美國，所以烏國官員開足馬力，謂西方不要妄言俄攻烏(見上文)。



俄又是否真想打，當然不，打仗是不可以改變北約已東進之事實，故會退而求其次，要求歐美遵守2014的明斯克條約，就是烏東可以獨立。昨晚普京召開了個國家安全會議，全程由RT.com直播，公開到唔公開，烏東獨立是要聯合國安理會通過的，亦要跟歐美談，就要有個中間人，而法國總統馬克龍為求爭取國內選票以求連任，便欣然做信差，line up美俄會談。



這次會談，會跟之前的不一樣，因為烏克蘭知道求人不如求己，所以烏總統日前講，會不遵守1994年的布達佩斯備忘。蘇聯解體，烏克蘭是擁有千多枚核彈，但就信了西方，將所有核彈銷毁並謂以後不發展核武，以求其經濟援助。核彈無了，但經濟援助就欠奉，今時要自力更生，就拋出要再核之言，如烏克蘭真再走核之路，歐美就大件事（圖五、六）。







事到如今，各方都有死穴，有死穴就有嘢怕，有嘢怕就有得傾了。



看看RT. com、Euronews.com, France 24.com，就可以使大家更有深層次資料，是否可以炮聲隆，扮耳聾？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)