市場人心對烏局後向憂心忡忡，但市場則定過粒六。港股昨天定了，估計歐美市場今晚(下午5時為文時計)亦應定了，因為普京有三句話可能已定調了烏局，美俄歐都知新底線。



(1)普京話:唔郁唔得



筆者本來是寫唔打唔得，但今時並未打，因幾發炮彈不算，起碼要互射導彈，打廢幾架坦克車才算。故改為唔「郁」唔得，為甚麼一定要郁？



(a)東西德合併時，歐美承諾當時蘇聯，北約不東進（圖一）。但今時北約已東進至俄羅斯門口。蘇聯解體後，俄羅斯在普京和其夥伴梅特湼夫，輪流做了二十多年的俄羅斯總統，重振俄羅斯經濟和軍力，越王勾踐臥薪嘗膽，十年生聚，十年教養，為的就是要復國。



俄羅斯對歐美北約的要求很清晰:(i)北約不可再東進；(ii)烏克蘭不可加入北約；(iii)烏克蘭不可部署導彈指向俄羅斯。這是俄羅斯的自身安全要求，但歐美北約無回應，於是俄羅斯以行動來提出這問題。



要了解這個，可以看兩個視頻「美國為甚麼要對俄羅斯趕盡殺絕？」及「德國之聲:俄羅斯想不想攻打烏克蘭？」，尤其是「德國之聲:俄羅斯想不想攻打烏克蘭？」，它是德國之聲，一個傾歐美的媒體，其內容分析了俄羅斯的考慮，它謂普京不會攻打基輔(烏克蘭首都)，因為攻城容易，守城難(《孫子兵法》有講)。普京想佔基輔一個月、幾個月、永遠？佔基輔成本太大，對達成普京的(i)至(iii)要求無大助。



但普京對承認其獨立的頓湼茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國則應不一樣，具體體現在俄羅斯國會之前通過了個快速入籍俄羅斯法案，可以讓該兩共和國的人民入籍俄羅斯，至近日，已有73萬人入籍了，入了籍這些人就是俄羅斯人民，但居於頓、盧兩個共和國，俄羅斯有保衞他們的生命財產的義務。這個保衞當然是指對抗烏克蘭或北約的戰爭行為而言，這樣俄羅斯便可應邀派「維和」部隊，而不是軍隊入頓、盧兩國。這兩國會否真成為兩國，是要經聯合國安理會通過的，這個拖拖拉拉可以經年。



烏克蘭會否揮軍入頓、盧兩「國」，未必敢，因為一定唔夠俄羅斯打，美、歐、北約又會否派軍隊入烏去打？肯定不會，諸國的國會只可能有能力通過對俄羅斯這制裁、那制裁，只可以送武器予烏克蘭。但如果送導彈，就麻煩，俄羅斯可能立時用地面部隊或導彈摧毁之，這樣就衝突大升級，如果美歐北約不送導彈系統予烏克蘭，即是俄羅斯已達到了上述的(iii)要求。



筆者估，只要北約不允烏克蘭入北約，則俄羅斯應不會再西進，頓、盧兩國投靠俄羅斯便可，但如北約允烏克蘭入北約，就不排除俄羅斯會真佔烏克蘭全境了，但這應是以年計的事。



(2)普京話:俄羅斯對制裁免疫（圖二）



普京認定美國是不會放過俄羅斯，因為蘇聯解體也打不倒俄羅斯，除非俄羅斯再拆成八個小國，一個強大的俄羅斯永遠是美國的大患，這就是春秋戰國時已見過的「懷璧之罪」，因為我無你有的，我便興兵。如果俄羅斯倒了，美國的下個目標便是中國，所以中俄在當前是會聯手明抗暗抗美的，在這局中，石油、天然氣是個重要推手，美國以為制裁俄羅斯的能源出口，會餓死俄羅斯，但中俄在冬奧期間又簽了石油買賣合約，中國一定要買油，如果不向美國買，不向沙特買

，便向俄羅斯買囉，而且在今時寒天，歐洲敢因制裁而不買俄油、俄氣？目前歐洲有三成能源需求是靠俄羅斯，拜登想叫卡塔爾增產去搶俄油、俄氣市場，但卡塔爾話無咁大產量，所以目前看，已公布的對俄制裁是不傷俄羅斯筋骨。



(3)普京話:不可吞併烏克蘭



在周一晚，俄羅斯召開緊急國家安全會議，這類會議不是應該閉門的嗎，但今次就偏由今日俄羅斯(RT)電台全程直播（請【按此】觀看相關視頻），就是明擺著給你歐美看，讓歐美不會誤判。其中有位委員話:不如直接將頓湼茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國吞併入俄，但普京立刻糾正之。



如你叫我解畫，該委員只是做戲，故意講出吞併之求，但普京就明確拒之，更奇哉的是，旁述員將普京的Say No，明確地不遺漏。普京這No，是告知天下，唔好話我要侵佔烏克蘭，只要歐美北約收手，俄亦收手。



果真如是，苦了的是東西烏克蘭人民，尷尬了的是烏克蘭現總統，肥了的是美國，因為烏克蘭富豪已集體攜財逃美，烏克蘭總統要呼籲他們回烏克蘭。欣慰的是普京這位俄版勾踐，可以讓俄羅斯挺起腰板。而暗喜的是中國，美國西線唔得閒，印太事務你尚有力嗎？



還有，全球金融市場翹首盼看美國敢不敢踢俄出美元支付系統(SWIFT)，如果不敢，即是美元知踢人出局可能會踢到鐵板，即是SWIFT的恐嚇以後可免提；如果敢，就看俄羅斯能挺得住、挺得過，美元霸權可以休矣。俄羅斯這隻白老鼠責任重大，如白老鼠走得甩，就勁過向華盛頓掟個氫彈。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



