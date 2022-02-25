俄軍不單進入烏東，亦已進入烏西，看來俄軍是會全佔烏克蘭了。但之後點呢？外人，不是普京、不是拜登，要論，都是瞎子摸象，故筆者只撮些新聞供大家參考，自己定論。



(1)《華爾街日報》:拜登宣布對俄制裁，重申無意與俄羅斯開戰。（圖一）



拜登政府周二明確表示，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)在東頓巴斯地區調兵遣將的行為已被視為入侵的開端，總統拜登曾表示入侵將引發對莫斯科採取強硬行動，但最初一直避免使用這一措詞。拜登周二下午在白宮稱:「這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始。」拜登表示，他的政府將對俄羅斯金融機構、其主權債務和精英個人實施制裁，以回應俄羅斯總統普京向烏克蘭東部頓巴斯地區派遣部隊的行為，並警告稱，如果莫斯科採取進一步行動，美方將推出更多經濟懲罰措施。拜登補充稱，「讓我說清楚，這些完全是我們的防禦性舉措，我們無意與俄羅斯作戰。」



美國不發炮，能大打嗎？



(2)俄軍雖已入烏，但普京謂不會佔烏領土。這即是甚麼？即是似中國打印度，打到距印度首都新德里幾十里外便撤軍；亦即是中國打越南，打到越軍徹底敗潰，又收兵。這是服從《孫子兵法》的:攻城容易，守城難。



普京想烏克蘭建親俄政權



普京要的，是個不親北約的烏克蘭，好得在俄與北約間，有個緩衝國。春秋戰國時，秦楚兩大強國間夾有個也十分強大的晉國，於是便搞出個三家分晉，成為韓、趙、魏三個小國，好作為秦楚兩大國間的緩衝國。



對普京言，最理想的，是將今時親北約的烏克蘭政權推翻，建立個親俄的烏克蘭政權，這即是2013年前的政治局面。2013年烏克蘭出現顏色革命，將當時親俄的烏克蘭總統趕下台，從此烏克蘭便益發親歐、親北約。而北約益發急東進，破壞了東西德合併前，歐美對當時蘇聯的承諾，北約不東拓，當北約欲吸納烏克蘭時，就即是將導彈置在俄羅斯門口，普京便新舊帳一齊算了。



(iStock)



算下來，俄羅斯是先全佔烏，控制了烏局，換回親俄政府，便可「撤軍」。「撤軍」加引號，是「撤」之後，尚要「維和」。



之前有美國軍事專家估，經過這多年來美國軍援及軍事培訓，烏克蘭軍可打10日。中國又有專家估，要攻基輔最少也要100小時。但俄軍用1小時22分鐘就拿下基輔，俄傘兵不用跳傘，是直接在降落在基輔機場上的俄機走下來，只說明兩點:



(1)53萬烏軍中有不少人已被策反、投誠；



(2)據說美國為應對烏局勢而由國防部組成的「虎兒」小組，已開過兩次會，但就炮也未幫烏克蘭放過，怕就要解散吧！



筆者並不是小看美國國防部，他們不是不濟，而是很濟，拜登不也說了不會跟俄開戰？



美國要的不是發炮彈，而是吸銀彈，資金流美，今時美國應慶祝搞局成功。對美國言:



(1)烏克蘭再親俄，也只是回到2013年局面，對美無礙，而所有話援助烏克蘭的承諾都不用落實；



(2)迫使德國延批北溪二號管道，歐洲有一陣子還要買美國油氣；



(3)歐洲如果不和普京好好地談，就只好仍受美牽制；



(4)世局愈亂，益利資金流美。



對金融市場有甚麼影響？



高盛估標普500要較上周五價跌6%（圖二）、納指跌10%。但大摩又話而家至沽，風險大，華爾街估美儲局不會在3月加50點子息（圖三），石油價漲，但美財長耶倫謂美仍有力遏止美國國內通脹（圖四）。



接下來的看美國:



(1)會撳掣射導彈去打俄？



(2)會撳掣祭出金融核彈，踢俄羅斯出美元交易系統SWIFT？



第一點，肯定不會。至於第二點，筆者十分希望美國祭出，如對俄不起作用，就即是美國的軍事霸權與美元霸權都在衰敗。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



