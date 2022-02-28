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28/02/2022

買得？

#美股
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　　投資者見上周四(24日)美股由跌轉升，來回千點，紛問是否街頭見血，股便買得？
　
　　有認為，一開仗，股急插，到聽到拜登宣布的制裁不辣，股又跌了相當，對股的壞時刻應過，加上市場對美儲局三月加息半厘的預期減退，對歐央行加息的預期又減退，油、金高位見回落，加上美股急反彈，便認為買得，是乎？

 

(iStock圖片)


　
　　美股近年常見急插之後，便見人在低位撈貨，這種V型反彈為甚麼常見？一句，是衍生工具作怪，小戶不察，易做羊牯。以下講講何來「\」，又可來「/」，合成就是V彈。
　
　　以最簡單的認沽、認購期權來說，期權是個用小小錢期權金，便可去賭的操作，情況一如買六合彩，中了，發達，不中，蝕十元。即是刀仔鋸大樹，買六合彩資金最多之時，是有個億元金多寶時，同樣，期權買賣最鼎盛時，是有大事將爆時，例如俄烏未開戰前，買認沽期權者便眾，高盛有人在1月31日有推文，謂人人都對暴跌買對沖，每日有上萬億的認沽交易（圖一），上萬億沽的不是實貨，是認沽期權，一如恒指認沽期權的銀碼價值是可以逾115萬元，這是以恒指跌到零算。當然，恒指不會跌到零，但只要跌一千點，這張認沽期權便值5萬元，而一張認沽期權的期權金在未暴跌前，一般只用萬五元。

 


　　萬五元而可賺五萬，賺利逾兩倍，這是一個低手的期權交易者所能賺，高手是可賺逾十倍，索羅斯在英鎊大賺一役也是大量用上期權而不是單沽英鎊實貨。
　
　　在今時看來是絕對高位，在1月尾2月初看來是尋常的波動區間，一旦暴跌幾千點時怎樣了（圖二），在二月初，指數遠高於認沽期權的行使水平，即是所謂的Out of the Money期權，承接了龐大認沽期權盤的莊家，可以西線無戰事（圖二a）。

 


　　到上周四（圖二b），當指數降至1位時，莊家要為之前看似好難打到來，但今時就有機會打到來(b1)就要去沽些實貨以對沖，莊家要沽貨，是因為一旦跌市成真，他們手中實貨之跌幅，可以抵銷認沽期權的跌幅，以保莊家不敗，要沽幾多實貨？用期權算式中的Delta　Gamma來決定，不過仍不是一比一地沽。
　
　　當指數跌低於認沽期權的行使價(b2)時，就基本上要百分百地沽出實貨去對沖自己坐莊的認沽期權盤。
　
　　但坐認沽期權的莊家N個，行動有快有慢，手快的莊家可在b2位沽齊，但手慢的莊家就可能要一直追沽實貨至b3位，俗語句，執輸行頭，慘過敗家，此之謂也。
　
　　這個由b1至b3的暴跌，通常會在短時間內完成，可以幾天，可以幾小時，因為顯示的是一個認沽期權行使價，但實際上是有N個認沽期權的行使價，承接認沽期權盤的莊家的「打到嚟」危機(即要沽貨對沖)亦盡不相同，但無論如何當最後的一個認沽期權的水平也被莊家沽齊貨去對沖時，市場的沽貨力量就會沒有了，這好比是極餓的人(莊家)吃到了10個飽後，便飽了，不用吃了。這個發展是V字的左翼「\」，好戲是在接下的「/」升。
　
　　莊家沽夠，或沽得七七八八，不再沽，是有迹象可尋的，這要靠超級電腦去跟蹤市場上的實貨沽盤(散戶無力去知悉)，只要出現沽盤稍跌，又或有大利好消息入市，之前買了大量認沽期權的大戶就會沽出手上的大量認沽期權。對市場言:
　
　　沽出認沽，即是沽沽等於買(負負得正)。
　
　　認沽期權被平倉時，承造了認沽期盤的莊家，便要抽回沽出的實貨，沽貨不同渣貨，渣貨可揸實物，但沽一定是沽空的，是無貨而沽，用的是個別股票的股期、股權，莊家一抽，又即是買貨。
　
　　在莊家你買我買之時，指數水平會迅速上升，結果就是上周四的由極度低位的b3，升回上c，亦即是b1，以至更上，造了「/」。
　
　　孫子兵法的:不動如山(a)，徐行如林(b1)，疾走如風(b2)至(b3)，攻烈如火，(c)就被充分體現出來。在二月初布下認沽期權局的大戶在這次行動中，可以有兩大餐，一是用認沽期權，吃了由(b2)至(b3)的跌浪，狼些，就在(b3)平認沽期權倉時，反手買入認購期權或實貨，吃了由(b3)至(c)的反彈浪，至此V彈完畢，大戶咬肉，散戶淌血。
　
　　大市之後怎走，幾時買得？
　
　　遵守N次軍事衝突的歷史教訓，軍事衝突的極端，就是買貨時，甚麼時候是軍事衝突的極端，請看鳳凰衞視的視頻（請【按此】觀看相關視頻）。如你不看，就請看RT.com（有些時收不到，因被美國黑了），。如你不看，就請看RT.com(有些時收不到，因被美國黑了)，France24.com，Euronews.com，不要看美國傳媒，如你看RT.com，則在周六早可看到:
　
　　烏總統叫開會，普京回話在明斯基開會(2014年及2015年有明斯基協議)，烏總統又回話在華沙開會。
　
　　想傾了，只是地點未定，是否已是軍事衝突的極端？
　
　　筆者一直認為，普京是不會佔烏克蘭，但會要求烏來一些地區獨立，普京亦想做到俄烏問題，是俄烏兩兄弟的家內事，不用你美國和北約插手。如俄烏自己搞掂內訌，這才是對美國和北約的最大打擊，都話啦，無你美國和北約就天下太平啦！若是，這是普京的最大外交勝利，亦是送與歐盟的最佳復活節禮物。
　
　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

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