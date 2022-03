烏克蘭抗俄用命,歐美抗俄是靠講大話。在歷次顏色革命中,包括在2019年的香港「社會事件」都是充斥大量謊言,而我們的高官,包括特首,都一直不知是被騙,還是串同講大話,一直都稱之為「社會事件」,直到最近,才改稱之為「黑暴」,可見講大話是十分有效的。



蘇聯解體時,西方保證北約不會東拓,但最近,就話從未承諾過。好,當你未承諾過,在1949年,當美國倡立北約時,有位共和黨議員Sen. Roberg Taft不贊成成立北約,其發言如下:



… the treaty is a part of a much larger program by which we arm all these nations against Russia ... A joint military program has already been made ... It thus becomes an offensive and defensive military alliance against Russia. I believe our foreign policy should be aimed primarily at security and peace, and I believe such an alliance is more likely to produce war than peace.



If we undertake to arm all the nations around Russia ... and Russia sees itself ringed about gradually by so-called defensive arms from Norway and Denmark to Turkey and Greece, it may form a different opinion. It may decide that the arming of western Europe, regardless of its present purpose, looks to an attack upon Russia. Its view may be unreasonable, and I think it is. But from the Russian standpoint it may not seem unreasonable. They may well decide that if war is the certain result, that war might better occur now rather than after the arming of Europe is completed ...



Taft的發言,可用一張漫畫說明(圖一),N枝導彈對準俄羅斯,你叫俄羅斯可以做甚麼?唔知俄羅斯會怎做?好,左右前後鄰居都將檢測後的檢測劑放置你門口,你會點?不叫人移走,不要這麼做而仍忍住,是因為……



美國、歐盟、北約話不派兵去鳥克蘭參戰,但歐盟就在西班牙設置情報中心(圖二),為烏克蘭收集俄軍情報,這又算不算參戰?俄羅斯會有甚麼反應?







英國外交部出了個聲明(圖三)支持志願者去參戰,又是否當官方參戰,遮遮掩掩,所謂不參戰,就是講大話。

網媒自製假戰爭片段



英國《每日郵報》謂俄軍死得多,故隨軍帶備移動式焚化屍體,但事實上該相是攝於2013年(圖四)。







有些戰爭片段,是一些網媒自我製作的,目的是呃點擊率,要點擊率高,一定是烏軍打低俄軍(圖五),用的是舊片段,但空襲警報就用二次大戰時的,真到無得再真。不過這個製作有個敗筆,圖底下的US,配的不是美國旗,而是澳洲旗!









又有俄機炸毁民居,是英國《Times》的(圖六),細看火燒相的左方,是樹木,不是屋。而飛機相是2020年在莫斯科的軍演(圖七)。



講了這麼多假的,但有一個是真的,美國在烏克蘭有四個生物實驗室,一開戰,有關的資料就被銷毁,但內邊的「病毒」呢?



不要以為炮彈打不到就無事,斷水、斷電,也可以使病毒洩漏,這個「病毒」彈,會否較核彈還恐怖?核彈一爆,乜都死,「病毒」彈爆唔知會點死(請【按此】觀看相關網頁)!



阿爺或其他國家日後與美國有爭拗時,要留心美國有件武器,係「講大話」,顛倒是非,抹黑對手。



(請【按此】觀看「烏軍殉國者可以死而復生」視頻)



