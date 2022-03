戰亂,點投資?一句,投資於美國,仲要入埋籍。不過要留心,美國政府隨時會話你是間諜,充公身家外,尚關你幾年至一世。



所以,筆者近日寫俄烏戰文。



你去問1990年前的伊拉克富人、敘利亞富人、伊朗富人,及1980年前的阿富汗富人、利比亞富人,如果他們早知美國會侵略他們的國家,並打到稀巴爛,他們如果無國家觀念,是否應早早移民美國,始可保其身家?就不用如今,留在伊拉克、敘利亞、伊朗、阿富汗、利比亞做乞兒。可惜世上無後悔藥。但有一味藥,叫前車可鑑。



今天的事,是明天的歷史。我十分肯定,我近日的俄烏戰文,寫的,就是明日的歷史,而且可能會是明日中、港可鑑的歷史,除非阿爺十分警惕美國這個大話精,這不是我說的,是前任美國國務卿蓬佩奧說的:We Cheat, We Lie, We Steal。



歷來戰爭,都伴隨有謠言、中傷,但今時美國用之十分精準,看那多場的顏色革命便知。



2021年8月16日,筆者有文:《美國想霸乜》(圖一)文中談及了,美國卡特總統的國家安全顧問布熱津斯基於1997年出版的:《大棋局》一書。



《大棋局》一書認為美國在軍事、經濟、技術文化方面,使到美國成為一個唯一可統領世界的霸主。美國要如何才可以保證自己長期佔據金字塔的塔尖?布熱津斯基直接地言:對美國來說歐亞大陸是最重要的地緣政治目標!



他這個說法是源自英國地理學家與地緣政治家麥金德於1904年發表的《歷史的地理樞紐》文章,麥金德的全球戰略思想可歸納為三金句:



誰統治東歐,誰就控制了心臟地帶;



誰統治心臟地帶,誰就控制了世界島;



誰統治世界島,誰就控制了全世界。



麥金德的主張,被後人稱為陸權論,而在1900年代,美國海軍上校馬漢就提出個海權論,意即控制海洋,就可制敵,這對於島國為主的美、英、日,都將海權論作為該國海軍建設的指導思想。



《大棋局》一書指出,如「中俄伊」合作,對美國威脅大。



不要以為這是1997年的觀點,在2022年2月26日在CPAC會議上,特朗普的國家安全局副顧問KT Mc Farland講:



“The strategic threat is from China,”McFarland said.



“The greatest strategic threat is China, Russia together;that Chinese technology, Chinese money, Chinese ruthlessness-you know, wolf-warrior diplomacy-married up with Russian natural resources and Russian military capability, that's a really formidable adversary for the United States。”(圖二)



試回想,美國是否鼓動過菲律賓、越南反華?新加坡是牆頭草,印尼久不久有反華,澳洲、日本不用說。有朝一日,北約圍堵俄羅斯的情景(圖三),會否就出現在我們跟前,屆時美國會用種種大話來配合其作戰,你不記住今日美國在俄烏戰局上怎講大話,你會點呢?







一個例子,俄羅斯導彈打了烏克蘭電視塔,烏及西方媒體謂,俄炸了電視塔附近的「大屠殺廣場」,是意圖抹去烏克蘭歷史。這是大話之極,該廣場是納粹德國攻入烏克蘭後,烏克蘭的烏奸,與德國合作,在那兒屠殺了上百萬的烏克蘭人及猶太人。其後,蘇軍收復烏克蘭,蘇軍死得人多,便在這個大屠殺廣場埋了陣亡蘇軍並立碑。但近幾年烏克蘭的納粹餘孽把這些墓地剷走並將解救烏克蘭的蘇軍朱可夫元帥塑像打爛,是誰抹去烏克蘭歷史。當俄外長講烏克蘭忘記:二次戰爭英雄,忘記歷史,講的就是這個。烏克蘭總統或許忘記了他是猶太人,但其父母肯定在二戰時受過德納粹之苦吧!



如你認為今日之事會成明日的歷史,而你又肯以史為鑑,點投資好?最好是投靠美國這個霸主啦!因為中港遲早會面對美國的導彈與大話所圍堵。投資美國,一定要入埋籍,尚要積極反中反港,以向主子示忠貞,不然表現不積極可能會被人話你是間諜、美奸,看看谷愛凌怎被美國人話是叛國便知。



尚有骨氣 投資A股



如果尚有些骨氣,就努力認清美國點講大話,一聽到,不只不信,尚要直斥其非,前提是,你知道美國的大話是怎樣講的。



不講以「明日歷史」的投資(移民),就講今日迫到眉睫的投資:



(1)不要買球會,車路士班主是俄國人,有英議員話要充公之,英首相暫未置可否。



(2)不要買大型遊艇,拜登在其國情咨文中講可以充公俄富豪的資產,這個我信有機會的(美國發窮惡,已將阿富汗在美資產充公了),因為不少俄富豪坐其特大遊艇往地中海、馬爾代夫、Seychelles避難去,但可惜他們是逃不過GPS監察(圖四)。



(3)你如持有比特幣要留心了,因為俄羅斯近年買了不少比特幣(圖五),美國發火上來,把所謂保密的比特幣交易要翻明時,閣下如有比特幣,會否被牽扯到?



(4)如閣下沒有比特幣,又是否安全了,也不。烏克蘭是世界小麥重要產區,中國每年有三成小麥來自烏克蘭,如戰事持續,烏克蘭春/夏耕未能及時播種,即是2022年底全球糧價必升,亦即環球通脹必升。事實上,今時小麥期貨已升至N年高位,這個N是幾多年,不必理,反正會月月破,直到歷史高位之上為止,故只要知趨勢便是。通脹升,點呢?美儲局可以3月小加息,到今年底,怕你唔補加呀!點買股,你知啦!



糧價升,最好是搶麵粉、搶米啦。估計三數月後,麵粉要加價,麵包舖的麵包也要加價,這個不是大話,會是真的。



(5)如日後糧價貴到離譜,一顆大白菜要賣130元時(上月見過),點好,自己種囉!無地喎,現代農業已進步到可以水耕、氣耕。故床下底、窗台、廚房、廁所、前院、後欄,都可以種到,如果在此欄講這些農耕知識,又是否不是投資呢?哈哈哈哈哈!今時投資是多方位的,最大的投資是投資於知識,不要做蠢人、無知之人,Be in the know。



我又會點投資:





(iStock)



(1)投資A股,不是美股(但不排除沽),因我骨頭硬;



(2)操Fit個身體,減少未來醫藥支出,並多讀中醫書;



(3)揼嘢,因為要揼走不少紙、文件,才可使跑步機重見天日,操Fit一點。



(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)