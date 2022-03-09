香港疫情影響港股後向無人會疑，據昨日(8日)港人大代表在新聞會上謂，原來阿爺打算在1月9日至10日間宣布與港通關，但奈何告吹。



因港府外防輸入失效，由數個豁免機組人員輸入了Omicron，引起社區傳播；跟著又內防擴散不力，致今時有逾50萬人染疫，社區隱性傳播鏈/者不知凡幾，在這爛攤子下，幾時才可買貨？



一個可以買貨期，就是約一年後，700萬人均染疫，那時香港股市就可關埋門自己玩，塘水滾塘魚，滾得多久？



據悉，染疫後，身內有抗體，可維持6個月至1年，不過像英王儲查理斯王子，就年內翻發。全家染疫的朋友，檢測陰性，衛生署話好番後，不到一星期，老的再燒兼咳，年輕的覺心翳又易攰，烏鴉口，復陽兼後遺症。唉！就知不復陽也煩。因此，看似痊癒不是治癒，在未有達到阿爺的治癒標準前，肯定不是港府今時的哎呀標準，兩日陰就算治癒啦。就算700萬港人，翻發再翻發，也是通關無期的。



跟國內能通關了，還要有個外防輸入的嚴密措施，以前的一套肯定漏洞多多，不翻個底來改，可能不久又再來個外輸入、內擴散，買股期都將會是超短期的。



特區已在2020年1月，把新型冠狀病毒納入《預防及控制疾病條例》涵蓋多方面範疇，但如果能像國內的加上條追究失責官員，相信在以後的外防輸入、內防擴散工作是可以做到滿分的，再加上港能吃好國內政策，港股就可望大升了。



以上或許是長遠了點，但如真能在兩個月內，內防擴散有苗頭，則到5月5日前後，疫情應明朗了，有望可買股。為何是5月5日，當日是農曆四月初五，立夏。2013年沙士也是在氣溫回升後退去的，當年也是在5月之後股市上升。



Omicron發於南非日溫在攝氏19度，在中醫疫學上言，這屬寒濕之疫，到立夏，氣溫上升，到日溫在攝氏26度上時，Omicron就不易惡了。不易惡，不是溫疫夠熱熱死它，而是氣溫較高，人的肺部就不易被風寒所侵，即抵抗力好了些，便不易發病了。不少老人家在秋冬初春之時去世，就是因為肺受風寒，發展成肺炎而致命的。所以中國民間有認識，老人過了春，就可以活到秋冬。



前個階段病患者呼救無門，但近日就不同了。



(1)以前唔知由邊個部門管的青衣方艙醫院，3000幾個宿位被空置N日，只住了二、三百人，前晚由消防處接手後，日半啫，就住了八成人【青衣方艙入住率近8成】。



(2)醫護署立即出來又快速安排患者去隔離。



(3)有議員話兩路人馬去做，會否資源重疊，這位議員一定未試過在醫院外露宿，無人理，賤過第三世界難民的苦況。今時有兩路人馬來爭住照顧你，成為金笸籮，唔好嗎？該議員應問的是:(a)為甚麼之前有位無人住；(b)醫患是應醫務署去照顧，還是由「火燭佬」去搶救。防疫條例要加入追究抗疫不力者，是保障港人健康和生命的重要一律。



病患被照顧了，疫情就有望好轉。



專家話最好的檢測時間已過，最好的隔離時間已過，是真的。但還有一個最好時間未過，就是我們尚未死，話乜好時間都過，是否坐以等病到等病死？唔想死就諗辦法囉，樂觀啲，辦法一定比困難多。



的確，感染人已多，做較需時的才可確認陰陽的深喉檢測是過了些時，那就做快速測試啦，20分鐘就知陰陽，一陽就即起解去方艙醫院。



唔夠隔離地方喎！



(1)香港有50%人住公屋，有唔知幾多%住三房兩廁或兩房一廁，或一人一房一廁者，這批人基本上居家隔離。住公屋而一屋多人者(幾多人一屋才叫多人，政府定啦)，就去方艙隔離。



(2)最要優先安排隔離的，是劏房戶，他們有老有嫩，兒童是未來主人翁，怎不要重點保護去隔離？



(3)方艙醫院住滿了，就住學校，住社區會堂、體育館，唔知點做？搵解放軍教啦，保安局就不用教了，他們應知點瞓地的。



(4)全港700萬人齊齊去方艙醫院、學校、體育館去宿營三至九天，又或在家禁足三至九天，有錢的可以躺在私家花園三至九天，有大遊艇的就上艇住三至九天，每天早上8時齊齊唱「香港今天會更好」，每天晚上8時又唱「香港明天會更好」，是不是3月底至4月中就有望可以再炒股呢？

禁足前一日可買半注



4月解禁足後，再做深喉測試以確切清零，就通關有望，之後再做好外防輸入，再執正內防擴散，就可望結婚擺酒，日日、周周全家去飲茶，諗落都Happy。



不過光隔離不吃藥也是不可以的，不反對醫衛處仍用退熱貼、必理痛，但唔該畀用連花清瘟膠囊。前一陣子醫務處是充公了一批「假」連花清瘟膠囊，是好事，免有人為圖利而害人，但請醫衛處快速許國內版，國藥准字Z20040063OTC的連花清瘟膠囊(白色盒)，去醫這個新冠疫，為甚麼已有隻港註冊了的HKC-18059連花清瘟膠囊(綠色盒)，兩藥都是由石家莊以嶺藥業生產，兩藥分別看圖。





有提港抗疫工作者謂連花清瘟膠囊未有美國認證，黐線，連花清瘟條方是集東漢張仲景《傷寒論》、明吳又可《瘟疫二卷》、清吳鞠通《溫病條辨》，此等疫方在中國已用上千年，你美國立國也只200多年，阿爺要靠阿孫發張出世紙？港版和國內版由於用藥不同，以筆者的無牌醫學認識看是，國內版可治埋咳、肚瀉、發高熱等；港版的就溫和式，方中無乜治咳、治肚瀉、治高熱之藥。要知多些看【連花清瘟需要足量服用】。



退熱貼、必理痛能醫到幾多，我唔講了。



要真正在禁足期內搞掂疫，民建聯，唔該你企出嚟，要服務港人，唔好只識得問港人攞選票呀，組織人力，包括中醫，動員物力派藥去解港人之困，大家齊心，在禁足期間，大家齊齊瞓，躺平去減新冠。傳在3月26日起禁足，如政府呢幾日做得似樣，可以在3月25日買半注了。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)