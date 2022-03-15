A Mad Mad World

這是個癲到傻的世界，Jim Rogers--索羅斯的一度戰友--也如是說（圖一）。有幾癲？



Rogers argues that the current geopolitical crisis stems from 2014,when the U.S. State Department instigated a coup in Kiev. U.S. elected leaders are seeing their actions be paid for gravely﹐「now we're all paying a gigantic price for it﹒」 he says﹒



2014年烏克蘭的顏色革命，由美國策動，不是空說。數年前，美國駐烏克蘭大使和白宮人士(賴斯？)的有關電話對話，就被公開過。



歐美把烏克蘭推上戰場後，就叫烏克蘭你去打啦，但當烏克蘭叫美國和北約為烏克蘭提供戰機去對抗俄羅斯，又或要在烏克蘭設立禁飛區，以減低俄空軍的活動時，美國和北約等國就縮沙，因為美國和北約怕刺激了俄羅斯（圖二、圖三）。美國叫波蘭你將舊米格29送予烏克蘭，美國會送F16予波蘭，波蘭唔制謂，你畀F16我，我畀米格29予你，你送予烏克蘭吖，美國又唔制。看在眼裏的烏克蘭，能怎了？再繼續自己單打獨鬥，之前話，兩脅插刀幫你，一到上陣就插你兩脅一刀，這就是盟友？



歐美傳媒鋪天蓋地報道烏平民、兒童的死傷，看圖四，一個伊拉克孤兒在地上畫了個母親像，脫下了鞋，放在母親腳旁，自己蜷縮睡在母親的胸膛，伊拉克、阿富汗、敘利亞、利比亞有多少個這樣的孤兒，有這樣鋪天蓋地的報道去可憐他們？再看那女孩照片，能不癲？



大家都知道美國會對俄羅斯有甚麼制裁，俄羅斯一定會公布反制裁清單。圖五是美國國家安全所要的50種礦物，有幾多要靠俄羅斯入口？除了礦物外，俄羅斯定會限制肥料（圖六），那些對俄「不友善國家」的農產來年將受影響。



環球糧價將升



烏克蘭這個產小麥大國，又限制小麥與穀物出口（圖七），來年環球糧價將升，窮人將苦。





烏克蘭除了有三個核電廠，在戰時管理不好，可以洩輻射，但亦有另外13個美國設在烏克蘭的生化室較3個潛在「核彈」的可能危害不遑多讓，世衞已告知烏克蘭要對有高危的病源毁掉，免疫病擴散（圖八）。為甚麼美國硬是要在別人國家設立生化室？研究的病毒是甚麼？俄羅斯找出文件有指摘，美國死口不認，不要叫這樣是不關你事。





更癲的是華爾街大戶正推動讓軍工股，也成為「ESG」股（圖九），ESG，是環保、社容和管治，軍火商叫做可持續發展，癲定唔癲？



這個歐美與俄爭持局會幾時結束，波蘭駐美國領事話，可能會達15年（圖十）。



這15年，怎投資好？諗到都癲！



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



