A Mad Mad World

這是個癲到傻的世界,Jim Rogers--索羅斯的一度戰友--也如是說(圖一)。有幾癲?



Rogers argues that the current geopolitical crisis stems from 2014,when the U.S. State Department instigated a coup in Kiev. U.S. elected leaders are seeing their actions be paid for gravely﹐「now we're all paying a gigantic price for it﹒」 he says﹒



2014年烏克蘭的顏色革命,由美國策動,不是空說。數年前,美國駐烏克蘭大使和白宮人士(賴斯?)的有關電話對話,就被公開過。



歐美把烏克蘭推上戰場後,就叫烏克蘭你去打啦,但當烏克蘭叫美國和北約為烏克蘭提供戰機去對抗俄羅斯,又或要在烏克蘭設立禁飛區,以減低俄空軍的活動時,美國和北約等國就縮沙,因為美國和北約怕刺激了俄羅斯(圖二、圖三)。美國叫波蘭你將舊米格29送予烏克蘭,美國會送F16予波蘭,波蘭唔制謂,你畀F16我,我畀米格29予你,你送予烏克蘭吖,美國又唔制。看在眼裏的烏克蘭,能怎了?再繼續自己單打獨鬥,之前話,兩脅插刀幫你,一到上陣就插你兩脅一刀,這就是盟友?



歐美傳媒鋪天蓋地報道烏平民、兒童的死傷,看圖四,一個伊拉克孤兒在地上畫了個母親像,脫下了鞋,放在母親腳旁,自己蜷縮睡在母親的胸膛,伊拉克、阿富汗、敘利亞、利比亞有多少個這樣的孤兒,有這樣鋪天蓋地的報道去可憐他們?再看那女孩照片,能不癲?



大家都知道美國會對俄羅斯有甚麼制裁,俄羅斯一定會公布反制裁清單。圖五是美國國家安全所要的50種礦物,有幾多要靠俄羅斯入口?除了礦物外,俄羅斯定會限制肥料(圖六),那些對俄「不友善國家」的農產來年將受影響。



環球糧價將升



烏克蘭這個產小麥大國,又限制小麥與穀物出口(圖七),來年環球糧價將升,窮人將苦。





烏克蘭除了有三個核電廠,在戰時管理不好,可以洩輻射,但亦有另外13個美國設在烏克蘭的生化室較3個潛在「核彈」的可能危害不遑多讓,世衞已告知烏克蘭要對有高危的病源毁掉,免疫病擴散(圖八)。為甚麼美國硬是要在別人國家設立生化室?研究的病毒是甚麼?俄羅斯找出文件有指摘,美國死口不認,不要叫這樣是不關你事。





更癲的是華爾街大戶正推動讓軍工股,也成為「ESG」股(圖九),ESG,是環保、社容和管治,軍火商叫做可持續發展,癲定唔癲?



這個歐美與俄爭持局會幾時結束,波蘭駐美國領事話,可能會達15年(圖十)。



這15年,怎投資好?諗到都癲!



