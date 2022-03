昨日港股大升千六點,成交躍見3,100億,是甚麼原因?筆者歸納一句:愚公移山。



一直以來,壓在港股頭上的有兩座山:



1.息;



2.疫。



2月25日後加多一座俄烏戰山。



這座俄烏戰山,來得最遲,但也去得最快,因為這是蠢烏總統才會挑動俄羅斯去打的仗,為甚麼說烏總統是幼稚?不是我說,是他自己認的。



看圖一。烏總統為甚麼會以為美國會真為了烏克蘭而去惹怒普京?掟核彈,美國的國土相對於俄羅斯之細,承受不了多少個核彈的摧殘。掟傳統炸彈?美國被炸到開了花,俄羅斯還有很多地方可退,最重要的是俄羅斯是缸瓦,美國是瓷器,磕磕碰碰,美國的損失比誰都大。





一句講完:美國敢打伊拉克、阿富汗、敘利亞,是因為他們沒有大殺傷力武器,就連對伊朗,美國也不敢太過分,去把伊朗當阿富汗、敘利亞去炸。原因?伊朗可能已真有些原子彈,伊朗又有不賴的導彈,美國過分了,就會出現好佬怕爛佬之局,美國大哥之面保不了。



只不過幼稚烏總統一直不認識,只在被俄羅斯輾壓了逾20天後才認識,不得不講出圖二的話,要俄停火,烏克蘭要不參加北約。



Ukrainian negotiator Mykhailo Podoliak confirmed in a message posted to Twitter on Tuesday that「negotiations are ongoing」 after the meeting was 「paused」 the day prior。



「Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country,」 he stated. This as the AFP is reporting of the Ukrainian President's latest surprise comments, coming on the 20th day of Russia's invasion:「Zelensky says Ukraine must recognize it will not join NATO。」

「Each of the more than 800 Russian missiles that have hit our country is an answer to a long-standing question about NATO-whether the doors of the alliance are really open for Ukraine,」 Zelensky said while speaking from his office Tuesday afternoon. 「If they were open, if it was honest, we would not have to convince the alliance for 20 days to close the skies over Ukraine, to close from the death being brought by the Russian Air Force. But……they don't hear or don't want to hear us yet。」



唉!如果這位蠢戲子總統一早知道北約只是騙你,北約的大門不會為你開,就不用捱俄羅斯的800枚導彈,在捱完導彈之後才認識是被北約和美國利用了,擺了上枱。



才講出那句:



Each of the more than 800 Russian missiles that have hit our country is an answer to a long-standing question about NATO-whether the door of the alliance are really open for Ukraine。



一個喜劇戲子總統,以為每個劇本都是喜樂收場,在舞台上可以,可惜現實政治是美國和北約這些「導演」只會想著他們的利益,怎會理「演員」的死活?這二十多天來死去的烏克蘭軍民、俄羅斯軍民,可以向哪兒喊冤?領導人錯了,行錯了政策,就會為人民帶來苦難。



烏俄和平協議未簽,我亦不會得知其內容,但可以肯定,烏克蘭總統會認為俄羅斯才是個可靠的夥伴,起碼烏軍在過去八年,不遵守與俄在2014年和2015年的《明斯克協議》,不斷地炮轟烏東的親俄民區,打足八年,又再擾攘要加入北約,又是不遵守2014年和2015年與俄簽了的《明斯克協議》,才招來俄軍的大打,能怪誰?戲子總統無死,但不少烏平民就死了,為甚麼?錯信了美國和北約N年,今時才知被騙?



唉!只建議他如要做個好政治家,快啲學中國古文,讀下二千年前韓非子的《亡徵》,提到48個國家滅亡的徵兆,其中兩個烏戲子總統要謹記:



1.恃交援而簡近鄰,怙強大之救而侮所迫之國者,可亡也。



即是以為有外援就和鄰國交惡,易瓜。用老百姓話是遠親不如近鄰。



2.國小而不處卑,力少而不畏強,無禮而侮大鄰,貪愎而絕交者,可亡也。



即是,自己唔夠班,而仍侮辱強鄰,找死。



市撥開雲霧見星星



烏以為美國和北約會幫佢,咁就係作賤自己,害苦國人。如今烏戲子總統從國人之血,汲了教訓,保持中立,人民將享福。叫你中立,無叫你做順民,唔知點做,讀《左傳》啦!學下弱國在大國間怎有尊嚴地生存。不抄文了,文有4,100字,太長。



息,不用講啦,今日就揭盅了,除非美儲局加夠一厘,不然無論是加四分之一厘、加二分之一厘,都是在市場預期之內。不要以為加四分之一厘是好事,分分鐘加四分之一厘,市要跌,加夠二分之一厘市才定,敢加一厘,市一跌之後,反可升高。很簡單,美國通脹沉疴,可以不吃藥嗎?這個遲來,又唔夠的加息有鬼用。市場有謂鮑威爾可能會以加息巨人伏爾克為榜樣,加、加、加,你信我唔信。



香港疫情這座大山,在3月9日傍晚,猝然拉響了個全港提示系統,筆者已同人講:疫可去。



我跟朋友的App講:



嘩,政府突然叻晒,會咁樣去發抗疫公告,係阿爺發功,定港府練成易筋經?



雖然特首講在3月3日,疫爆已見頂,港大專家又將5月疫爆見頂改為3月4日見頂,港府3月9日拉警報,唔好話遲,亡羊補牢,好過乜都唔做。



筆者於3月9日有文:《幾時疫去,買貨》?,該文是講疫去是5月5日,農曆四月初五,立夏,為甚麼會估「立夏?」中國疫史告知。不過,烏戲子總統提早了覺昨日之非,將不打仗,就是最大利好。文章見報已是明日黃花,但在3月15日當所有板塊都全跌時,已講市可撥開雲霧見星星(升、升)。



三座山基本去,買不買貨,怎買貨,自決啦!



