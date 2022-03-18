這兩天港股大升，誰抄底買？是人人都想知。國內有個《面包財經》，有數據有調查，我就無，與其抄人家資料，一段段的拆散來當是自己分析就是「偷」，我光明正大的告訴你我全文轉錄。



(iStock)



2021年以來港股整體顯著下挫，恒生指數自2021年的最大回撤已超過40%，不斷刷新著近5年的新低紀錄。受此影響，港股通類ETF產品的基金單位淨值也在同樣下挫（表一）。



比如，此前著力布局港股同相關ETF產品的華泰柏瑞、富國基金、博時、海富通、鵬華等基金公司，旗下產品在近期大幅回撤。



其中，景順長城中證港股通科技ETF、海富通中證港股通科技ETF、鵬華中證港股通醫藥衞生綜合ETF等產品的單位淨值更是低於0.5元。

但是，在市場大幅下挫，基金淨值深度下跌之後，不少基金的份額不降反升。如下圖所示的12隻港股通ETF基金，除了鵬華的兩隻產品近期份額減少外，其他大部分基金的份額在最近的1個月和3個月均有所增加。



這些港股通ETF產品產品淨值下跌主要受兩個因素的影響，一是指數成分股價重挫，二是滙率波動。



上述產品普遍採取完全複製標的指數成分的投資策略，這使得港股市場風險幾乎「無縫」傳導到相關產品。



以此前較為熱門的富國中證港股通互聯網ETF為例，截至2022年3月15日收盤，淨值持續下跌，最低跌至0.5元（圖）。



該基金跟蹤指數為中證港股通互聯網指數。根據招募書，該基金的投資策略採用完全複製標的指數的成分股組成及其權重。從2021年四季度的重倉股來看，十大權重包含信息技術、可選消費、醫療保健行業的知名企業，這些股票2022年以來表現較差，過半數股票年內跌幅超過40%（表二）。



基金淨值降 總份額卻增



不過，在基金單位淨值持續下降的情況下，該基金的總份額卻在增長。富國中證港股通互聯網ETF成立初期，基金總份額約為2.46億份，目前已翻倍增至5.62億份。



從日交易數據來看，該基金近期換手率、成交量顯著增加。近期，該基金的日交易量持續超過2億份，2022年3月15日更是達到3.67億份，當日基金換手率激增至65.3%，基金總份額增加2,600萬份。



如文章開頭的表格所示，淨值下挫份額增加的產品不止富國一家。



存續期超過3個月的產品中，大多數產品的基金份額實現正增長，約半數產品近3個月的總份額增幅超過20%。



具體來看，博時恒生港股通高股息率ETF的份額增速較為顯著。該基金的跟蹤指數為恒生港股通高股息率指數收益率(經估值滙率調整後)，2021年末主要重倉於銀行、房地產股票。



數據顯示，2021年1月下旬以來，博時恒生港股通高股息率ETF的日交易量激增，日均交易量從2,000萬份漲到4,000萬份，近1個月總份額增長約47%、近3個月增幅超過200%。最新數據顯示，當前該基金總份額約達4.54億份。



華泰柏瑞中證港股通50ETF是選取樣本中總規模最大的ETF產品，其總份額約達39.12億份。該基金的跟蹤指數為中證港股通50指數收益率(使用估值滙率折算)，2021年末主要重倉於金融類、信息技術類股票，半數股票的年內回撤超過25%，其中美團 (03690) 、藥明生物 (02269) 年內跌幅超過50%。近期，該基金的日交易量也屢超3億份，2022年3月15日更是達到5.18億份，近1個月總份額增幅超過25%。



那麼問題來了，究竟是誰在暴跌之中抄底港股通ETF基金？



以上是《面包財經》的分析，至於抄底的是「誰」？給我些時間，周一探討下，如何？



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



