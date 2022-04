昨日33板塊升跌情況:



迄12:30,上升板塊:5;下跌板塊:28。



至4:30收,上升板塊:8;下跌板塊:25。



昨日大市成交:1023.95億元;昨日期指成交:91640張。



前日大市成交:1553.59億元;前日期指成交:115094張。



老外法官辭職,特首話原因路人皆見,應該講:你哋講政治嘛,So you are not welcome。今時今日有乜嘢不涉政治,美國打壓港股,是政治;法官辭職,也是政治。要政治就是偏見、要抹黑、要講大話,求這些老外去真心為香港服務,是妄想,以後炒股一定要預咗政治、政治、政治干擾、抹黑、抹黑、抹黑、大話、大話、大話,唔考慮這個是和自己荷包作對。



(CNS)



昨日期指結算完畢,大市要考慮A股市場要停到4月4日,點炒好呢?撳住荷包好些,煤炭股仍好,有些冷門煤炭股,可以留意,不要只識神華(01088)、兗礦能源(01171)、中煤(01898),因為礦業掘到就是寶。



(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)