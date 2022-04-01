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01/04/2022

冷門煤炭股留意

#煤炭業
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　　昨日33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:5；下跌板塊:28。
　
　　至4:30收，上升板塊:8；下跌板塊:25。
　
　　昨日大市成交:1023.95億元；昨日期指成交:91640張。
　
　　前日大市成交:1553.59億元；前日期指成交:115094張。
　
　　老外法官辭職，特首話原因路人皆見，應該講:你哋講政治嘛，So you are not welcome。今時今日有乜嘢不涉政治，美國打壓港股，是政治；法官辭職，也是政治。要政治就是偏見、要抹黑、要講大話，求這些老外去真心為香港服務，是妄想，以後炒股一定要預咗政治、政治、政治干擾、抹黑、抹黑、抹黑、大話、大話、大話，唔考慮這個是和自己荷包作對。
　

(CNS)

　
　　昨日期指結算完畢，大市要考慮A股市場要停到4月4日，點炒好呢？撳住荷包好些，煤炭股仍好，有些冷門煤炭股，可以留意，不要只識神華(01088)、兗礦能源(01171)、中煤(01898)，因為礦業掘到就是寶。

 

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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