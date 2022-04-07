昨日(6日)大市成交:1342.22億元；期指成交:103116張。



4月4日大市成交:1028.08億元；期指成交:90465張。



昨日北水重臨，唔買帳，似乎是要我從那個水平放假沽出，你就跌回那個水平我才買。



昨日表現突出的，是紅籌股，恒生香港中資企業指數收於4119.27，升38.46點，即升0.94%，簡單，全世界都認為中國A股市場有吸引力。



在收市時，銀行板塊掹車邊，成為第10個上升板塊，雖然升幅只得0.03%，弱過藥煲，但有得煲，好過無得煲，亦反映大市對後市，未一致睇衰。



地產板塊在昨早與昨收市，升幅一直處首四位，12:30時，地產板塊升0.26%；收市時，地產板塊升0.78%，好好啦！



(資料圖片)



3月23日，本欄謂:「交通板塊有餘勇」，這個「勇」一直都在湧，昨日12:30時，交通板塊升幅排第九，是跌0.02%；收市時，就跑出，升0.89%，在33個板塊中，掄元。今天(7日)要不要看交通板塊？你話呢？



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



