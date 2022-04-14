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14/04/2022

煤炭股最亮麗

#煤炭股
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　　昨日33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:18；下跌板塊:15。
　
　　至4:30收，上升板塊:23；下跌板塊:10。
　
　　昨市大市成交:1002.09億元；昨市期指成交:90768張。
　
　　前市大市成交:1283.53億元；前市期指成交:128292張。
　
　　昨市先跌後升，上升板塊在午後擴大，但期指就反見自高位回下，這可能啟示，一些能推動指數的成分股，在昨市下半場，已悄然回下，這可是大戶靜靜出貨？今日知。
　
　　騰訊(00700)昨午2時，高見379元，收373.6元。
　
　　阿里巴巴(09988)昨午2時，高見99.5元，收98.5元。
　
　　昨市表現最亮麗的是煤炭板塊，整體上升5.09%。中午時，此板塊仍只上升2.88%的，前市此板塊成交18.65億，佔前市成交1.45%，昨市此板塊成交增至23.74億，佔昨市成交2.37%，昨市主動買盤佔61%。
　

(CNS)

　
　　昨市煤炭如是，黃金及貴金屬、一般金屬及礦石、石油及天然氣也如是，這些板塊都是昨市升市中跑贏者。
　
　　這說明甚麼？通脹期，揸舊炭，好過揸科幻。

 

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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