昨日33板塊升跌情況:



迄12:30，上升板塊:18；下跌板塊:15。



至4:30收，上升板塊:23；下跌板塊:10。



昨市大市成交:1002.09億元；昨市期指成交:90768張。



前市大市成交:1283.53億元；前市期指成交:128292張。



昨市先跌後升，上升板塊在午後擴大，但期指就反見自高位回下，這可能啟示，一些能推動指數的成分股，在昨市下半場，已悄然回下，這可是大戶靜靜出貨？今日知。



騰訊(00700)昨午2時，高見379元，收373.6元。



阿里巴巴(09988)昨午2時，高見99.5元，收98.5元。



昨市表現最亮麗的是煤炭板塊，整體上升5.09%。中午時，此板塊仍只上升2.88%的，前市此板塊成交18.65億，佔前市成交1.45%，昨市此板塊成交增至23.74億，佔昨市成交2.37%，昨市主動買盤佔61%。



(CNS)



昨市煤炭如是，黃金及貴金屬、一般金屬及礦石、石油及天然氣也如是，這些板塊都是昨市升市中跑贏者。



這說明甚麼？通脹期，揸舊炭，好過揸科幻。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



