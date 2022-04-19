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19/04/2022

加息遏通脹？

#通脹 #加息
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　　投資者十分關心高通脹，因為通脹愈高，就要多加息來遏通脹，果真？

 

（iStock圖片）


　
　　首先要弄清楚通脹的組成，看過，才好結論加息是否可以遏通脹，先看美國的，圖一是美國消費物價指數的組成。佔比最重的是房屋為42.4%，次為交通佔比18.2%，第三是食品與飲品佔比14.3%，三者合上來已是逾74.9%。

 

　
　　問題來了，加息，會否使住、食、行這三者遏得下去？
　
　　美國CPI的組成是怎樣升的呢？(圖二)衣服鞋履基本無乜點升，升得最急的是醫療費用和教育及通訊。

 

　
　　問題又來了，加息，會否使醫療費用、教育及通訊費用下降？
　
　　再細拆分教育費用，原來大專學費升幅是最勁(圖三)。

 

　
　　問題又來，加息，會否減下學費？
　
　　如上述三個問題的答案都是否的話，你話有腦的美儲局官員會否為加息也遏不了的通脹板塊去大加息？
　
　　中國的通脹又高了，重回1%以上，PPI出廠物價指數又升，又要加息遏通脹了？
　
　　又看中國的通脹組成(圖四)。

 

　
　　佔最重類別是房屋，佔比23%，其次是食品，佔比19.9%，再下是交通和通訊佔比14.5%，三者合佔57.4%。
　
　　在2016年前，食品佔比達30%，所以當時有菜籃子通脹、二哥(豬八戒，即豬肉)通脹之稱，食品類下的佔比見圖五。

 

　
　　今時不少投資者仍將豬肉價的升跌來估中國通脹，這是絕對的落後觀點。食品佔整個通脹的20%，而豬肉佔食品內的12.8%，此即豬價只影響到整體通脹的2%。以佔比只佔2%的豬肉價來定音中國通脹，是否把個豬頭吹得太大？
　
　　豬肉價對中國通脹的影響是周期性，而非結構性，周期性是指升了會跌回下來。十多年前，《經濟日報》有個論壇請來了當時的國務院經濟統計師姚景源來演講，其時中國豬肉價大大大升，筆者問他中央會怎處置，他答:
　
　　1.當時豬肉價貴是因為豬有藍耳病，多豬死了，豬肉供應便少，肉價便貴，應付方法是鼓勵農民多養豬乸，每隻豬乸可投保68元，如豬乸死了，全價賠償，為何只保豬乸，不保豬公？豬公是種豬，一般會保護得好好，豬乸是生產，沒有了豬乸便沒有豬仔。所以中央只保豬乸，當然所有豬隻都要打防疫針，免費的。
　
　　2.豬乸要打種1個月後懷孕，懷胎3個月便生豬仔，養8個月至290市斤就出欄。所以一個豬周期是11個月，市民捱貴肉一年又可有平肉，故豬二哥不會帶來結構性通脹。
　
　　3.姚景源謂，他也鼓勵他的司機在鄉間多養豬，多人養豬，11個月後，由豬肉價貴帶來的通脹壓力就消失了。
　
　　4.姚景源又謂，今時中國副食品多，不吃豬可吃魚、可吃羊，大都市的女士現午餐都只吃蘋果，不吃豬肉了，需求便少了。
　
　　姚經濟師的教導，使我大長認識，認識到不要以為乜通脹都可以用加息來解決。
　
　　香港又有通脹上升壓力，香港的通脹組成見圖六，住屋、食品和交通三者佔比較重，合佔75%左右，這三者，又是否可以用加息來把其價壓下？

 

　
　　當加息未必能遏通脹時，又為甚麼還有那麼多人講要加息遏通脹？唔明。
　
　　加息，只是對金融產品有絕大的影響，如果有哪個央行不想其金融市場爆大鑊時，加息的幅度能有多少？
　
　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

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