今周(美國時間)5月3日、4日美儲局議息，全世界都知今次美儲局可能加25點子、50點子，以至75點子的息，也可能定個時日來縮表950億美元。這些都是遲來的，但又已講到爛的事，市場近日跌，或是已消化了這些利淡。



對美儲局十分不幸，在這加息前夕，美國第一季GDP竟萎縮了，跌1.4%(原估增長1.1%，前值為6.9%，圖一)。





美國第一季GDP增長差，是因為前一季的6.9%GDP增長有個大水份，是庫存增加，這可以理解，不是講美國的港口壓力重，廠家怕無貨賣，便加碼下單，結果就是庫存多，今年首季，庫存消化了，淨出口和庫存使總體增長減少了4個百分點，政府支出萎縮也使GDP減下。



不過在第二季和第三季，由於美國要供應不少武器予烏克蘭，而美國軍工業是國內生產為主，必然會刺激到經濟增長，會增長多少，走著瞧。但無論如何，美儲局會不會考慮這個美首季GDP的負增長，是他們的事，投資者只得等周四的會後公布，看來加75點子是不可能，加25至50點子都已經是non-event。



市場有沒有其他反應，得看有沒有新消息入市，疫、俄烏戰局等等是老掉牙的事，但有個新事物，就是匯。

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上周筆者有文:《一YEN知秋》，今時美元兌日圓已升至130了，日本政府出手了，咦！上周不是講美財長耶倫會見日財長，講日圓貶值事？筆者仲引用90年代，尚有BUPA放假都來干預，但今次是耶倫表明不會插手日匯事，即是只由日本政府來單打獨鬥，若是，日匯要回強似乎是不易了。



在《一YEN知秋》一文中指出:



當日圓利率是零或近零，而美10年債息是升近3厘時，以外匯對沖費用是2%至2.5%計，借入零息的日圓，買入3厘息的美10年債，用2%去做對沖，還有1厘利潤。炒家只要有Credit Line，打個電話就可以輕易地賺1厘，如不對沖，就可賺3厘，自然有不少日圓會被沽，日圓兌美元便跌。



除了這個金融炒賣外，日圓弱，對美國經濟有重大衝擊。90年代，美國佳士拿車廠瀕臨破產，美國政府要救佳士拿(因為美坦克車是用佳士拿引擎，所以佳士拿又算不算是國企？)找來Iacocca做其總裁，他允收1元薪酬，到佳士拿賺到錢後，才拿足額薪酬。佳士拿是被救下來了，但不全是他功勞，他計過造車成本，只要日圓在110下，美國汽車就有競爭力，如日圓弱即日圓在111，美國汽車就沒有了競爭力。所以自他提出這個110理論之後，美國就一直把日圓壓在這水平左右。



這個110隨物價變化是有所變化，但原則一樣，日圓不可過弱。如日圓是長期(指一年以上)在115至120左右，美國汽車或其他與日本有競爭的產品，就會輸給日本貨。為了要保障美國貨(尤其是汽車)的銷量/經濟，美國一定要日圓強，最好是升至100日圓或以下。所以耶倫要出馬了，能否成功？一句:賠錢生意無人做，殺頭生意有人幹，利之所在，便是炒家之所向。



要增加炒家成本，日息要加便是，加至3厘息吖，就會再無人借YEN去買美債，果真出現，耶倫又會歡喜嗎？



一直以來外資是美國國債的主要買家，這些外資，又以歐、英、加、日資金為主。由於近月通脹升，歐洲的債息亦見上升，而歐央行亦擬退市，這亦會吸納了歐元資金，此即會少了資金去買美債，這部分解釋了近日美債息急升之因。



耶倫要面對的，是買美債資金減少，但又要遏止炒家沽日圓來買美債，不易吧！



另一個方法是，美債息回下，回至2厘下，才可以遏止膽小而又要做外匯對沖的炒家。但美債息要短期內回下，可以嗎？



對俄羅斯油氣禁運是於4月21日才開始，屆時油價會升還是跌？已有大行估，會升至每桶185美元。



除油價外，糧價在之後一、兩年也一定會升。烏克蘭是歐洲的糧倉，左看右看，戰事不易在5月便完結。此即據烏克蘭農業部的耕種時間表，薏米、粟米、黍、米、大豆、葵花籽的下種期都會被錯過，到年底能有幾多收成？不好估。



一個量度大宗原料價格的大宗商品指數(CRB Index)在今年就升爆表，是自1915年以來最高的升144%。這些都是實體價格的上升，QE、QT都控不來，唯一會脫韁的，是美國的債息。



4月28日，日央行利率決議出爐，日央行仍然堅持利率要保持在低位(以至負)，上周四(28日)午，日匯便跌破130日圓關，日經指數則漲了1.77%。



日息低、美息高，會促使更多投機者，借YEN來沽，轉成美元，去買美國債，美國今時似乎是放棄了美企業跟日貨的競爭力，美企賺少些，美經濟就會無咁強，利通脹回下，但美國要軍援烏克蘭，要多發債，則多些外資來買美債又是不錯之選。於是美匯指數會升（圖二），這會使不少非美元貨幣，包括歐元、人仔、日圓，都要貶（圖三、四、五）。



美息只關美國事，但美匯就涉全球貨幣，據此，今周是否應看匯不看息。



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



