  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

05/05/2022

沒有A股，港股淡靜

#建築股 #港股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　昨日33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:7；下跌板塊:26。
　
　　至4:30收，上升板塊:12；下跌板塊:21。
　
　　前市恒指收:21101.89。
　
　　昨市恒指收:20869.52，跌232.37。
　
　　前市期指收:20954。
　
　　昨市期指收:20719，跌235。
　
　　前市低水:148；昨市低水:151。
　
　　前市大市成交:1067.05億元。
　
　　昨市大市成交:724.48億元，減342.57億元。
　
　　前市期指成交:109582張。
　
　　昨市期指成交:63783張，減45799張。
　
　　沒有了A股，港股日子怎樣過？成交減少囉！昨市成交僅700多億，認真夠靜。升幅最多的板塊是建築業，但只升1.02%。
　

(iStock)

　
　　建築業在靜市能掄元，是因為建築業是基礎到不能再基礎的行業，水泥、建路、建鐵路，好歹都有需求，即使外圍風雨大。
　
　　在這些成交特少的日子，指數變動可以不具意義，但那些板塊可以有支持是因為它們是避風港。

 

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#建築股 #港股

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk